Alex Belli e Delia Duran, confessioni hot/ “Il sess*? Bello anche in tre. Tradirci? Ecco con chi”

Alex Belli e Delia Duran, dall'amore al sess*: confessioni hot

Alex Belli e Delia Duran si stanno godendo un’infuocata estate d’amore dopo l’avventura al Grande Fratello Vip e, tra un bagno e l’altro, hanno rilasciato una piccante intervista a CHI, pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale del magazine. Un’intervista doppia in cui la coppia parla di intimità ma anche di matrimonio.

Si parla subito di amore e di sesso e dei numeri perfetti per entrambi. “L’amore è meglio in due, il sesso ogni tanto anche in tre”, ammette allora subito Delia Duran, seguita da Alex che dichiara “L’amore è universale, non ha numero. Il sesso? L’importante è che ci sia empatia, non è importante il numero.” I due si sorridono, poi arriva una domanda che tocca un altro argomento delicato: il tradimento.

Alex Belli e Delia Duran: "Tradire l'altro? Ecco con chi", e sul matrimonio…

“Con chi tradiresti l’altro?” chiede il giornalista di CHI e la prima a rispondere è Delia: “Io tradirei Alex con il suo gemello stronz*”. Alex dà una risposta simile: “Io tradirei Delia con le cinque donne che sono dentro di lei, quindi la tradisco ogni giorno”. L’attenzione poi si sposta sul matrimonio: i due hanno celebrato delle nozze simboliche alcuni mesi fa ma hanno intenzione di diventare marito e moglie anche legalmente?

“Noi ci siamo già sposati davanti a tutti i nostri amici e quello per noi è un vero matrimonio. Molto probabilmente quando avremo dei figli sottoscriveremo quel benedetto contratto in comune”, è stata la risposta di Alex Belli, condivisa da Delia. L’intervista si è poi conclusa con ciò che si ama e non si ama del partner. “Di lui amo la sua ironia, ciò che non amo è quando è testardo.”, ha dichiarato la Duran, mentre Belli ha concluso con “Di Delia amo tutto, non c’è una parte di lei che non amo. Non amo quando mi contraddice, quando non è d’accordo con me”.

