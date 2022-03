Alex Belli e Delia Duran hanno inciso una canzone prima del GF Vip/ Il video

Nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha spesso mostrato le sue abilità al pianoforte. La musica è una grande passione dell’attore che in Casa si è anche divertito in performance canore e alla chitarra. Scopriamo però solo oggi che, prima di fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip, Alex ha inciso una canzone proprio insieme a sua moglie Delia Duran.

Il brano porta il titolo di Me vengaré, ovvero Mi vendicherò, e i due ne hanno anche registrato un videoclip in riva a una bellissima spiaggia bianca. Il video è stato pubblicato in esclusiva da Mondospettacolo nella data del 14 settembre 2021, quindi un giorno dopo dell’edizione del GF Vip alla quale poi entrambi hanno partecipato.

Alex Belli e Delia Duran, la storia della canzone Me Vengarè

È proprio il portale di Mondospettacolo a rivelare la genesi del brano. Pare infatti che la canzone di Alex Belli e Delia Duran fosse già pronta lo scorso anno, prima ancora del Festival di Sanremo, e che i lavori si siano poi allungati a causa della pandemia. Il brano è contenuto nella compilation “Movie-Lounge Vol.5” e, come fa sapere il portale, “è ispirato a 007 James Bond, ed è stato realizzato da Massimo Spinetti insieme a Paola Rossi e di Efrem Sagrada su Etichetta Fantasy Records per Seven-Holding London”. Andando a spulciare su Youtube, scopriamo che il video non ha finora registrato molte visite, fermandosi a poco più di 11 mila visualizzazioni.

