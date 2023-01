Alex Belli e Delia Duran, nel cast de L’isola dei famosi 2023?/ Il ruolo di inedito

Alex Belli e Delia Duran nel cast de L’isola dei famosi 2023? Spunta l’indiscrezione bomba sugli ex Grande Fratello vip!

Alex Belli e Delia Duran sono diretti in Honduras per una nuova avventura TV, a L’isola dei famosi 2023? Questo é l’interrogativo generale che sorge spontaneo , dal momento che tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo TV, il rotocalco diretto da Riccardo Signoretti, emerge l’anticipazione tv che vedrebbe i promessi sposi del Grande Fratello vip 6 in procinto di sbarcare al gioco dei naufraghi sulla sopravvivenza.

Il reality show, in arrivo nei palinsesti TV Mediaset a partire dal prossimo 10 aprile 2023, data in cui é prevista in prima serata su Canale 5 la messa in onda della puntata di debutto, vedrebbe quindi Alex Belli e Delia Duran ingaggiati nel cast dei concorrenti ufficiali. Un ruolo inedito televisivo si direbbe, quindi, preannunciato per i protagonisti del triangolo che animava la Casa del Grande Fratello vip 6, lo scorso anno, con la “terza incomoda” nordamericana tra i “promessi sposi”, Soleil Sorge. Alex Belli e Delia Duran sarebbero a quanto pare previsti nel cast de L’isola dei famosi 2023 come coppia, e quindi come concorrente unico. Questo, dopo che Soleil ha messo a dura prova il loro amore, a suon di effusioni hot e parole sdolcinate scambiate con l’attore di Centovetrine nella Casa dei vipponi, ai danni della modella sudamericana.

Nel papabile cast de L’isola dei famosi 2023, anche…

Una partecipazione che, qualora fosse confermata, risponderebbe come una rivincita della coppia rispetto all’ingaggio di Soleil Sorge da special guest di naufraga a L’isola dei famosi 2022. Che Alex Belli e Delia Duran possano superare il record storico di Soleil, di 5 medaglie vinte alle prove leader del gioco made in Honduras?

Insieme, per la quota concorrente unico in quanto coppia, potrebbero essere ufficializzati nel cast dei naufraghi anche Pamela Prati e Marco Bellavia, i piccioncini mai ufficializzata del Grande Fratello vip 7 in corso.

