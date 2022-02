Alex Belli e Delia Duran vicini alla rottura? “Non so se può stare con me”/ “Se è destino ci separeremo”

Alex Belli torna ospite a CasaChi e torna a parlare del rapporto con Delia Duran. L’attore ammette ufficialmente che qualcosa si è davvero rotto tra loro e, con tono rammaricato, fa intendere che la fine del loro rapporto non è da escludere. Un primo commento è alla volontà del pubblico di renderla prima finalista: “Non rosico, sono felice che lei sia lì, che possa farsi conoscere, anche dei suoi contrasti…”. Belli tiene poi a chiarire che: “Lei non dipende da me, è una donna indipendente che ha la sua vita, le sue cose, e mi dispiace quando dice il contrario. Quando dice che non ha una casa dove andare non è vero, perché lei ha una sua stabilità economica e tutto un suo mondo che scinde dal mio.”

Alex Belli, poi, parla dell’evoluzione del loro rapporto e di come la situazione ora sia effettivamente ad un bivio: “Se il nostro destino è quello di separarci ci separeremo, di certo non sarà un Grande Fratello Vip a farlo. Ho creduto subito in questa esperienza e sono molto felice che lei la faccia. Io in lei avevo visto una grandissima potenzialità e di questo ne sono ancora convinto.” ha ammesso.

Alex Belli e Delia Duran vicini alla rottura? "Non so se può stare con me"

La riflessione di Alex Belli sui problemi nati con Delia Duran continua, tanto che l’attore arriva ad ammettere che qualcosa tra loro è davvero cambiato: “Io devo accettare le sue decisioni e la sua volontà. Chiaro che si è raffreddato un poco tutto. La lettera che le ho mandato l’altro giorno era proprio affinché lei potesse raccontare quello che siamo stati e sto usando il passato perché quando sono uscito ho trovato un’altra Delia, una donna insicura con mille paure e questa cosa ci ha segnato inevitabilmente. – così conclude drastico – Io non so se una donna così può stare insieme a me.”

