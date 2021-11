Alex Belli e Delia Turan “feste ogni venerdì, bacio con Soleil a confronto una cag*ta”/ Retroscena choc

L’arrivo di Delia Duran al Grande Fratello Vip e il confronto prima con Soleil Sorge, poi con suo marito Alex Belli ha scatenato una serie di polemiche e conseguenze fuori e dentro la Casa. A lasciare tutti senza parole è stata però una rivelazione fatta proprio da Belli all’amico Davide Silvestri. L’attore ha infatti dichiarato di non capire lo sfogo della moglie visto che loro vivono situazioni simili e senza problemi, anche con feste.

“Ci ho messo 38 anni per trovare una persona libera come Delia. Noi ci siamo sposati promettendoci un amore libero.”, ha esordito Belli. Così ha svelato delle feste: “Abbiamo fatto feste con amici, feste con amiche, ogni venerdì c’è una festa come Halloween a casa nostra. Il kiss-freeze? Queste robe qui a confronto sono delle cag*te!” ha tenuto a sottolineare l’attore.

Alex Belli svela retroscena sulla storia con Delia Duran: “Feste ogni venerdì sera e…”

Ma non è tutto. Nella sua chiacchierata con Davide Silvestri, Alex Belli ha aggiunto altri particolari sulla questione: “Quello che è successo nella notte di Halloween succede ogni venerdì a casa nostra. Stella (assistente di Alex, ndr) viene in vacanza con noi, vive con voi. Man capisci?”. Insomma, quella del bacio con Soleil sarebbe una cosa da poco per la coppia e soprattutto per Delia, avendo loro una concezione di amore molto libero. Intanto sul web queste dichiarazioni hanno fatto indignare qualcuno che ora crede, inoltre, che anche Delia stia recitando. Come si evolverà questa vicenda tanto intricata?

