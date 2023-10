ALEX BELLI È STASH DEI THE KOLORS A TALE E QUALE SHOW 2023/ Malgioglio stronca: “Esibizione agghiacciante!”

La quarta puntata di Tale e Quale show 2023 vede come secondo concorrente Alex Belli che dopo Rosa Chemical deve interpretare Stash dei The Kolors. Un video riassume le prove e i commenti ai giudizi sempre severi di Malgioglio nei suoi riguardi. Poi si dice pronto a salire sul palcoscenico.

Arriva quindi il momento della sua esibizione in studio sulle note di ‘Italodisco’, accolta poi dagli applausi del pubblico. La parola passa dunque alla giuria. Per Loretta Goggi: “A me lui piace perché si butta in tutto quello che fa. L’unica cosa è che tu non hai graffiato come fa lui”. Per Panariello: “Questa settimana mi ha convinto di più, trucco perfetto”. Conclude Malgioglio: “Madre mia, esibizione terribile, agghiacciante! Io che ami i The Kolors li hai fatti diventare grigi”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alex Belli nei panni di Stash The Kolors a Tale e Quale Show 2023

Alex Belli ci riprova con l’imitazione di Stash di The Kolors nella nuova puntata di Tale e quale show 2023 su Rai1. L’attore non sta brillando particolarmente durante la sua avventura televisiva in Rai. A sottolineare ogni suo errore e scivolone c’è Cristiano Malgioglio, il giudice più pungente e vero di tutta la giuria di Tale e Quale Show. La presenza di Malgiolgio, infatti, si conferma la carta vincente di Tale e Quale Show visto che il giudice riesce con le sue “sentenze” sempre a dividere il pubblico e la stessa giuria. Questa settimana l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dovrà confrontarsi con un personaggio di grandissimo successo. Di chi parliamo? di Stash Fiordispino, il cantante e frontman dei The Kolors, trionfatori indiscussi dell’estate 2023 con la super hit “Italo disco”.

Una prova non facile per Alex Belli, ma chissà che questa settimana non possa stupire il pubblico in studio, ma soprattutto l’orecchio attento a sopraffino di Cristiano Malgioglio!

Alex Belli si confronta con Rosa Chemical a Tale e Quale Show 2023 portando sul palco la sua “Made in Italy”. Una performance che non convince particolarmente la giuria. Il primo ad esprimersi è Cristiano Malgioglio: “Rosa è un mio carissimo amico, sono molto felice che in una sua canzone mi ha nominato. Ti è mancato l’erotismo, troppa mascolinità. Sei terribile vedendoti vestire così, mi fai anche impressione. Lui è trasgressivo, sarcastico, meraviglioso, canta molto bene, tu hai una voce impostata. Non c’entravi nulla, niente. Mi è sembrata una macchietta”.

Giorgio Panariello: “secondo me se baciava Malgioglio lui era molto contento. E’ stato molto divertente, credo che si sia divertito”. Loretta Goggi, invece, “devo fare i complimenti ad Alex perchè ogni volta sorpresa. Ogni volta non mi aspetto mai che lui sia così duttile. Mi piace come si muove e mi sembra che abbia una certa padronanza vocale”.

