Alex Belli: “Figlio con Delia Duran? Non facciamo più programmi”/ “È sempre nei nostri pensieri ma…”

Alex Belli e il sogno di un figlio con Delia Duran

Dopo essere stato un protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip e aver scelto di prendere una pausa dalla televisione, a settembre, Alex Belli è tornato in scena come concorrente di Tale e Quale show 2023 trasformandosi, ogni settimana, in un grande nome della musica italiana e internazionale. Una grande occasione per Belli che ha così l’occasione di unire le sue grandi passioni come la recitazione e la musica. Passo dopo passo, Belli sta realizzando tanti sogni professionali, ma nel privato c’è quello più grande che spera di realizzare presto. Alex, infatti, non ha mai nascosto di sognare la paternità e con la moglie Delia Duran spera di poter avere presto un figlio.

In interviste precedenti, sia Belli che Delia hanno parlato anche delle difficoltà che stanno incontrando per la realizzazione del loro sogno, ma avere un figlio resta comunque una priorità per la coppia.

Alex Belli: una figlia come Delia Duran

Impegnato in tanti progetti professionali, Alex Belli non nasconde che, attualmente, per lui e la moglie Delia, è difficile potersi concentrare su un figlio. “Avere un figlio è sempre nei nostri pensieri anche se, oramai, non facciamo più programmi. Per esempio, in questo periodo, siamo talmente presi dai nostri rispettivi impegni che non può essere la nostra priorità”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv.

Belli, inoltre, ha svelato di sognare di diventare padre di una bambina, bella come la mamma. “Si, se avessi una figlia tale e quale a Delia sarebbe un capolavoro! Non è solo bellissima è come se in lei ci fossero sei donne in una. Allo stesso tempo è un’ottima donna di casa. Delia è la donna perfetta”, ha concluso.

