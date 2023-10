Tale e Quale Show 2023, 3a puntata/ Diretta, imitazioni e giudici: da Dua Lipa a Diodato

Tale e Quale Show 2023: anticipazioni e diretta terza puntata 6 ottobre

Terzo appuntamento con il divertimento di Tale e Quale Show 2023 che torna in onda oggi, venerdì 6 ottobre, in prima serata su Raiuno. Dopo la nuova puntata di Affari Tuoi, Amadeus lascerà spazio a Carlo Conti che, in diretta, regalerà al pubblico una serata ricca di musica, italiana e internazionale. Diretti dal maestro Pinuccio Pirazzoli, tutti i concorrenti che si esibiscono rigorosamente dal vivo, porteranno sul palco grandi imitazioni con cui cercheranno di conquistare non solo i favori del popolo del web che ha la possibilità di esprimere le proprie preferenze sui social, ma soprattutto i consensi della giuria.

Taglienti, schietti, diretti e pronti a non concedere sconti a nessuno, Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello giudicheranno tutte le esibizioni per poi stilare la classifica finale. Con loro ci sarà anche un quarto giudice a sorpresa.

Le imitazioni della terza puntata di Tale e Quale Show 2023

La seconda puntata di Tale e Quale Show 2023 è stata vinta, a pari merito, da Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì che imitato rispettivamente Harry Styles e Noa. A seguire, Gaudiano-Francesco Sarcina. Quali imitazioni, invece, saranno le protagoniste della puntata in onda questa sera? Ginevra Lamborghini è attesa da una prova ardua dovendosi trasformare in Dua Lipa mentre Ilaria Mongiovì si trasformerà in Lady Gaga. Pamela Prati, invece, imiterà Donatella Rettore mentre Jasmine Rotolo vestirà i panni di Sade.

Maria Teresa Ruta avrà le sembianze di Ambra Angiolini, Jo Squillo si trasformerà ne La Rappresentante di Lista mentre Alex Belli dovrà trasformarsi in Rosa Chemical, Prova difficile anche per Gaudiano che imiterà Lewis Capaldi, Lorenzo Licitra sarà Diodato mentre Scialpi omaggerà Domenico Modugno. Grande attesa, inoltre, per i ‘ripetenti’ Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che imiteranno i The Ronettes.

Come vedere in diretta streaming Tale e Quale Show 2023

L’appuntamento televisivo con la terza puntata di Tale e Quale Show 2023, dunque, è per questa sera. Chi preferisce, tuttavia, può seguire tutte le imitazioni su Raiplay che garantisce la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva. Con Raiplay, inoltre, si possono recuperare le puntate non viste e già trasmesse in tv, ma anche rivedere le singolo esibizioni dei concorrenti in gara.

