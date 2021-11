Alex Belli furioso con Delia Duran/ “Non gliela do vinta. Le direi…”

Alex Belli prova rancore nei confronti della moglie Delia Duran. L’attore non è riuscito a mandar giù il teatrino messo in piedi dalla moglie nei confronti di Soleil Sorge. Sophie Codegoni è convinta che Delia possa entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip o in alternativa essere una presenza temporanea come il caso del fidanzato di Francesca Cipriani. Alex Belli però non sembra essere felice, anzi: “Sono troppo incavolato nei suoi confronti”. Sophie Codegoni non crede però all’attore dicendo che le basterebbe vederla nella casa per farle gli occhi da innamorato: “Non la vedi da due mesi. Nel caso in cui dovesse entrare dalla porta rossa per te si azzererebbe tutto. Ti dimenticheresti quello che è successo”. Alex Belli replica: “Non sai quanto è incavolata lei. Noi però siamo fatti così. Prima ci facciamo la guerra e poi facciamo pace”. L’attore spiega a Sophie che dovrebbe vedere Delia Duran per chiarire: “Non gliela do mica vinta in questo modo”. Sophie Codegoni lo sguarda sbigottito: “Ma stai scherzando?”. L’attore lancia una frecciata alla moglie: “Vorrei capire in quale razza di cespuglio si è andata a cacciare. Le direi di riprendersi”.

Alex Belli riceverà stasera una sorpresa. Arriverà nella casa più spiata d’Italia il suo testimone di nozze Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria. Chissà se il suo migliore amico riuscirà a far chiarezza nella testa del gieffino che appare sempre più confuso. dopo lo scontro della scorsa settimana della moglie, Delia Duran, con la sua compagna d’avventura Soleil Sorge, Alex non si spiega come sia possibile che Delia al termine del confronto con l’influencer non lo abbia voluto incontrare. Alex Belli è molto arrabbiato e sfogandosi con Soleil Sorge ha accusato Delia Duran di essersi prestata ad uno spettacolo di cattivo gusto.

Nelle scorse ore però Alex si si è scagliato contro la compagna, scaricandole la colpa di tutta la situazione creatasi fuori e dentro alla Casa: “Vuoi fare spettacolo? Va bene facciamolo. Ma poi che cazzo di spettacolo di merda è quello? È uno spettacolo quello? Quello non è il mio spettacolo. Non è la mia vita, non è quello che mi rappresenta. Io sono un’altra persona, sono un artista, non faccio queste stron**te. Sono vero, sono dissacrante, sono contrastante, ma non sono quelle le scene che io voglio vedere. Non le voglio vedere ste caz** di scene. L’ho detto”. Cosa penserà Delia della sfuriata di suo marito?

