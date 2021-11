Alex Belli, sfogo durissimo al GF Vip: “Non tradisco Delia”/ “Spettacolo di mer*a…”

Alex Belli perde la pazienza dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2021 e, nella stanza del sole, si lascia andare ad un durissimo sfogo con Soleil Sorge. L’attore non accetta il modo con cui è stato affrontato il suo rapporto con Soleil e aggiunge di essere deluso dalla scelta di Delia Duran di non avere un confronto con lui dopo quello avuto in studio con la stessa Soleil. “Non tradisco mia moglie”, sbotta furiosamente l’attore.

“Poi mi devo anche sentire da Alfonso che Delia non ha voluto vedermi nonostante lui glielo abbia chiesto più volte. Sono rimasto senza parole. Cosa vuoi che ti dica? Che sono felice? Che sono contento? Tutti ricevono belle sorprese…”, aggiunge Belli in preda allo sconforto. “E’ una grandissima mer*a questa situazione”, è il commento di Soleil. “Uno spettacolo di mer*a. Quello non è il mio spettacolo, non è la mia vita, non è quello che mi rappresenta“, urla furioso. Cliccate qui per vedere il video.

Alex Belli attacca Gianmaria Antinolfi

Alex Belli, inoltre, ha puntato il dito anche contro Gianmaria Antinolfi. Secondo l’attore, Gianmaria gli avrebbe lanciato uno sguardo di sfida come se fosse soddisfatto della situazione che sta vivendo con Soleil e con la moglie Delia. “Volevo far finta di niente”, dice a Soleil con la quale cerca di rilassarsi in giardino.

Alex, dunque, non nasconde di essere scosso sia per la scelta di Delia di non incontrarlo che per Gianmaria che non gli avrebbe dimostrato appoggio. Poi, ripensando ai filmati trasmessi, conclude: “Sono vero, sono contrastate” spiegando di non riconoscersi nell’Alex mostrato in puntata.

