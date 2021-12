Alex Belli geloso di Biagio D’Anelli/ “Non me frega di te!”. Soleil preoccupata per..

Simpatico siparietto al Grande Fratello VIP 2021 tra Alex Belli e il nuovo arrivato Biagio D’Anelli. L’attore si è messo di traverso quando il trentottenne ha approcciato amichevolmente a Soleil per fare due chiacchiere. Tra il serio e il faceto, Alex Belli ha marchiato il territorio, nascondendo Soleil alla vista di Biagio. L’esperto di gossip non si è fatto intimidire da Alex e gli ha detto chiaramente di infischiarsene del suo pensiero.

“Non me ne frega un cavolo di te. Posso parlare con Soleil? Io faccio quello che voglio!”, la sua stoccata. Il tentativo di avvicinarsi a Soleil, tuttavia, non va a buon fine, perché Alex glielo impedisce. E Soleil Sorge, tra le risate generali, propone di spegnere i microfoni per evitare una deriva pericolosa.

Alex Belli geloso di Biagio D’Anelli, sempre più preso da Soleil Sorge

Il siparietto tra Alex Belli e Biagio D’Anelli ha scatenato ironia e riflessioni nel pubblico del Grande Fratello VIP 2021. L’attore, ormai, è a detta di molti completamente preso dal suo flirt con Soleil Sorge e in tanti attendono con ansia la puntata di domani sera per capire quale piega prenderà questa faccenda. Anche perché Alex Belli continua ad essere impegnato con Delia Duran, che avrebbe preso malissimo gli ultimi avvenimenti dentro la casa e avrebbe addirittura abbandonato il tetto coniugale.

Il comportamento del concorrente gieffino è a dir poco ambiguo e il simpatico episodio con Biagio D’Anelli dimostra, ancora una volta, il suo attaccamento esasperato a Soleil Sorge. Cosa succederà nella puntata di domani sera? Sicuramente Alfonso Signorini non perderà l’occasione per approfondire la questione.



