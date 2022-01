Alex Belli grande assente in studio al GF Vip/ Lascia l’Italia e vola in Egitto

Lo aveva già detto molte volte ma non l’aveva mai fatto. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 Alex Belli aveva dichiarato la sua intenzione di farsi da parte all’interno del GF e della loro relazione per lasciare a Delia Duran il suo spazio all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini.

Dopo un’ultima puntata piuttosto turbolenta in cui l’attore ha avuto l’ennesimo scontro con Delia Duran e Soleil Sorge a tal punto che Alfonso Signorini ha dovuto cacciarlo dallo studio con un tweet ha ufficialmente dichiarato di essere definitivamente fuori dai giochi dichiarando: “Non è più il mio GAME”.

Alex Belli vola in Egitto, non sarà presente in puntata al Grande Fratello Vip

Dopo aver preso le distanze dalla trasmissione e dalle dinamiche del gioco l’attore ha fatto sapere a tutti, attraverso una storia Instagram di essere partito alla volta dell’Egitto assieme ad Alessandro Filippi, make-up artist della sua Factory.

A causa di questo viaggio l’attore non potrà per forza di cose presenziare al Grande Fratello Vip 2021 e una volta rientrato in Italia dovrà restare 10 giorni in quarantena da cui potrà uscire solo dopo un tampone negativo. Dopo essere stato al centro dell’attenzione durante le ultime puntate la sua assenza si farà sicuramente sentire, sarà questo il momento giusto per Delia Duran di intraprendere il suo percorso in autonomia all’interno della casa?

GAME OVER ❌

Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA.

Non è più il mio GAME! #alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 25, 2022





