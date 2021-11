Alex Belli, Guenda Goria attacca Adriana Volpe/ “Lui è sicuramente teatrale ma non è un falso”

Guenda Goria prende le difese di Alex Belli. Dopo le dure parole di Adriana Volpe, Alex Belli è esploso. La Volpe ha dato l’immunità a Belli con una motivazione che ha stupito tutti: “Questa soap opera è recitata da due persone, Alex Belli e Delia Duran. Però per me l’immune è lui. Voglio che rimanga in casa perché lo voglio sbugiardare. Voglio che davanti a tutti venga smascherato. Se va al televoto ed esce rimane il dubbio. Perché c’è ancora qualcuno che crede a questa telenovela scritta male. Guarda caso si sono sposati tre mesi prima di entrare al GF Vip e lei invece di avere un confronto con il marito preferisce litigare con Soleil Sorge”. Adriana Volpe ha messo in dubbio il matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran praticamente da subito quindi c’è da apprezzare la coerenza.

A tal proposito, dopo la puntata è intervenuta sulla questione anche Guenda Goria che si è detta dispiaciuta per le parole di Adriana: “Ho sempre apprezzato Adriana ma mi è dispiaciuto questo mettere in dubbio in toto la realtà di un concorrente fuori dalla casa. Alex è sicuramente teatrale ma non è un uomo falso. E’ un uomo carismatico, generoso e pieno di iniziative”.

Guenda Goria ha parlato anche della cerimonia di matrimonio avvenuta tra Alex Belli e Delia Duran. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Ero presente alla cerimonia con Delia ed è stato un momento autentico ed emozionante che non aveva niente a che fare con un reality. Alex può piacere o meno ma non si può negare che si sta mettendo a nudo come pochi nella casa”. Guenda Goria ha ammesso di non avere sempre condiviso il comportamento di Alex Belli ma ha aggiunto che paragonare la sua vita ad un teatrino le è sembrato eccessivo: “E’ giusto giudicare il suo comportamento, che tra l’altro non ho sempre condiviso, ma mettere in dubbio i suoi sentimenti e i suoi valori avallando l’idea che la sua vita sia tutto un “teatrino” mi sembra eccessivo e privo di sensibilità”. Proprio ieri sera, Mirko Gancitano, futuro sposo di Guenda Goria è entrato nella casa per fare una sorpresa ad Alex Belli. Mirko lo ha rassicurato: “Delia pensa con la sua testa, non è influenzata da nessuno. Viviti questo percorso, facci emozionare”. Un saggio consiglio. Alex pensa più a te stesso e meno agli altri.

