“Alex Belli ha passato la notte in hotel con una donna dopo GF Vip”/ Non è Soleil ma…

Si torna a parlare di Alex Belli nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso torna ad ospitare l’ex moglie dell’attore, Katarina Raniakova, e la sua assistente Stella e annuncia di avere un filmato esclusivo sull’ex gieffino. Il video in questione svela cos’ha fatto Alex dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, 7 marzo: “Ha passato la notte in albergo con una donna”, annuncia infine la conduttrice. Chi è questa donna? Ma proprio lei, Stella.

Nelle immagini, i due tornano in auto insieme dopo la fine della puntata del GF Vip, poi entrano in hotel, fanno il check-in e insieme salgono in camera. È probabile che abbiano anche trascorso la notte insieme in camera e, d’altronde, Stella in studio non smentisce.

“Lo trovo unico, è insostituibile.” ammette poi Stella in studio parlando proprio di Alex Belli e del suo attaccamento a lui. È ancora Stella a chiarire poi cos’è accaduto con Soleil Sorge dopo l’eliminazione dell’influencer al Grande Fratello Vip. Alex l’ha incontrata? Stella nega: “Alex non ha visto né sentito Soleil dopo la puntata.” D’altronde entrambi sono stati più che chiari in diretta su Canale 5: sia Alex che Soleil hanno infatti dichiarato che non si sarebbero visti dopo la puntata. D’altronde l’attore era già in dolce compagnia.

