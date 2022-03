Miriana Trevisan ‘scarica’ Biagio dopo il GF Vip/ “Non ci siamo visti, né telefonati”

Colpo di scena dopo l’eliminazione di Miriana Trevisan dal Grande Fratello Vip. A svelarlo a Pomeriggio 5 è un Biagio D’Anelli deluso, sicuramente amareggiato, per il comportamento della showgirl. I due, nella Casa, si sono innamorati, motivo per il quale tutti sI aspettavano che avrebbero trascorso insieme la prima notte fuori dalla Casa. Così, però, non è stato.

La stessa Barbara D’Urso, in diretta a Pomeriggio 5, ha dichiarato: “Biagio D’Anelli avrebbe dovuto essere in collegamento da Roma, perché è lì che va in onda il Grande Fratello Vip, è uscita Miriana e ovviamente abbiamo pensato che avrebbero passato la notte insieme.” Biagio e Miriana, invece, hanno avuto solo un fugace incontro, poi nulla più.

Biagio D’Anelli shock: “Non ho sentito Miriana, non ho il suo numero e non mi ha cercato”

“È successa una cosa strana.” ha esordito allora Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5. “Partiamo che è assodato che la prima notte non l’avrebbe passata con me ma con il figlio, è la priorità e l’ho sempre detto. – ha chiarito, svelando poi dell’incontro – È capitato che sono stato nel container a salutarla, dicendo se le serve qualsiasi cosa, lei ha avuto un problema con il pin, con il cellulare, che non si ricordava. Quindi mi ha detto lascia il tuo numero al mio agente che ti richiamo. La cosa mi è sembrata strana, le ho detto che comunque ero lì vicino, a Cinecittà, in hotel, lei mi ha detto ‘ok, ti chiamerò’. Non ho ricevuto chiamate”.

In studio si sospetta che Miriana abbia scoperto qualcosa di Biagio che non le sia piaciuto, lui però nega. Ad oggi confessa di non avere ancora il suo numero di cellulare e, in TV, le lancia dunque un messaggio: “Amore, sono felicissimo se ti stai godendo tuo figlio e fai benissimo, ci mancherebbe, ne sono anche felice. Un ciao, però, me lo aspettavo.”



