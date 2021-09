Alex Belli/ La moglie Delia Duran all’attacco, è già al centro del gossip al Grande Fratello Vip

Come vanno i primi giorni di Alex Belli al Grande Fratello Vip?

Alex Belli è un personaggio che farà molto discutere nella casa del Grande Fratello Vip. La sua presenza a Cinecittà ha già mandato in tilt i cuori di alcune ospiti della Casa. Notato subito dalle Princess che sono alla ricerca di “boni”, l’attore non si è sentito per niente imbarazzato. Già sappiamo come la pensa, prima di partire per la grande avventura, ha postato una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae al pianoforte e il messaggio non lascia dubbi: “Di tutte le cose che mi mancheranno di più in assoluto… la musica il mio piano, la gioia di condividere momenti di pura follia musicale”.

Da poco convolato a nozze con Delia Duran, Alex Belli è già al centro del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate dalla moglie in merito al comportamento delle Princess e Sophie Codegoni nei confronti del marito. Nella puntata andata in onda lo scorso lunedì, le tre sorelle sono andate al televoto, poi spedite da Signorini nella Stiva, dove hanno scelto Belli che ha vinto una notte in loro compagnia.

Alex Belli: la moglie Delia Duran all’attacco

La modella Delia Duran, moglie di Alex Belli, non ha apprezzato per niente i commenti delle sorelle Selassié. Appena il marito ha messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip, le tre ragazze si sono rese protagoniste di un simpatico fuoriprogramma sull’aspetto fisico dell’attore. La prima domanda arrivata in diretta è stata: “Tradisci?“, Alex Belli si è mostrato alquanto imbarazzato e ha glissato la risposta. La moglie di Belli sul suo profilo social ha lanciato un messaggio significativo: “Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allietare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità”.

E ha concluso: “Se questa è la piega della trasmissione entro nella Casa e me lo porto via”. Il fatto che l’attore abbia messo in chiaro che è un uomo felicemente spostato, non ha sortito gli effetti desiderati, le tre intraprendenti principesse non mollano la presa, il motivo per cui hanno deciso di partecipare al Grande Fratello Vip è perché vogliono trovare l’amore… Nella prossima puntata assisteremo già a un confronto diretto tra Delia Duran e le spasimanti del marito? La coppia Belli-Duran in passato ha partecipato a “Temptation Island Vip”: il falò di confronto è arrivato subito e sono usciti dal gioco più innamorati che mai.



