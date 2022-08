Alex Belli lascia la TV “Prenderò un anno sabbatico”/ Perché? I retroscena: “Proposte non all’altezza o…”

Alex Belli annuncia un anno sabbatico dalla TV: perché?

Solo qualche giorno fa Alex Belli annunciava sul suo tanto amato Twitter di volersi allontanare per un po’ dalla TV. “Mi prenderò un anno sabbatico dalla TV generalista“, sono state le parole dell’attore in risposta ad un utente che gli chiedeva quando, invece, avrebbe potuto rivederlo sul piccolo schermo. Invece Belli, dopo il grande successo ottenuto la scorsa stagione nella Casa del Grande Fratello Vip, si dice ufficialmente in pausa. Ma perché?

Delia Duran e Alex Belli in crisi?/ L'amore 'libero' continua: "Vogliamo un figlio al più presto!"

È Novella2000, nel numero in edicola questa settimana, ad affrontare l’argomento, cercando di spiegare le motivazioni di questa drastica decisione di Alex Belli. “Dopo un anno di lavoro intenso, in cui il suo triangolo con la moglie Delia e l’amica Soleil ha tenuto banco sul piccolo schermo, – si legge sul settimanale – forse un po’ di ombra dai riflettori potrebbe giovare alla sua carriera, per ricaricare la ben nota “chimica artistica” a cui ormai deve la notorietà, e organizzare ancora meglio il successivo ritorno: l’attesa – si sa – ripaga sempre più della sovraesposizione.”

Alex Belli chiede "Giustizia per Alika Ogorchuckwu"/ Dalla TV al sociale: la svolta dopo il GF Vip

Alex Belli, i retroscena dell’addio alla TV: “Proposte televisive scivolate dalle mani”

C’è però un’altra faccia della medaglia, quella negativa, che potrebbe derivare da mancati impegni televisivi di interesse per Alex Belli. Il settimanale infatti sottolinea che “Tra chi non gli vuole tanto bene, però, corre voce che la pausa di Belli non sia esattamente voluta, ma resasi necessaria perché tutte le proposte televisive ricevute dall’attore all’inizio dell’estate gli sarebbero scivolate tra le mani.”

Motivo, questo, per il quale la pausa annunciata da Alex Belli potrebbe drasticamente ridursi qualora arrivasse per lui una proposta all’altezza del Grande Fratello Vip. Staremo a vedere.

Alex Belli snobba Soleil/ "Non era realtà ma reality". E sul ritorno al GF VIP...

© RIPRODUZIONE RISERVATA