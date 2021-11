Alex Belli, Miriana “Delia? Se fai così la spaventi”/ Lui:”Non devo fare il perbenista come i miei genitori”

Alex Belli: vittorioso dopo il confronto con Adriana Volpe?

Alex Belli continua a tenere viva l’attenzione su di sé per la sua amicizia speciale con Soleil Sorge, nata dentro la casa del Grande Fratello Vip. La puntata di venerdì si è aperta con i due convocati in Mistery room da Alfonso Signorini dove hanno visto una clip che riassumeva il momento di sconforto vissuto dopo la diretta della puntata precedente, in cui Soleil ha detto di non sapere più se fidarsi o meno di Alex, che è stato molto male per aver perso la fiducia della sua amica, tanti da sentirsi pugnalato. I due poi hanno risolto e sono tornati a parlare della grande telepatia e chimica che c’è tra di loro ottenendo di nuovo l’attenzione delle due opinioniste, tra cui Sonia Bruganelli, che ha consigliato all’attore di distaccarsi da ciò che detto sua moglie Delia Duran durante il confronto con Soleil, in quanto ha fatto passare un messaggio poco carino e di falsità nei suoi confronti.

Successivamente l’attore di Centovetrine è stato convocato in studio dove ha avuto un confronto con Adriana Volpe, che lo ha accusato di avere una falsa relazione. Secondo l’opinionista i due non sono realmente sposati, in quanto nemmeno Delia non ha divorziato dall’ex marito. Alex ha risposto che ciò che importa è il loro vero amore e che quelle promesse per loro valgono molto, ricevendo l’appoggio di Alfonso. Infine la Volpe ha ribadito che Alex Belli appare “vero” e non un attore solo quando è vicino a Soleil.

Alex Belli e i consigli di Miriana Trevisan

La mattina successiva Alex Belli si è confidato con Miriana Trevisan: l’attore, infatti, non si giustifica il secondo intervento in trasmissione della moglie Delia Duran, che ha voluto parlare solo con Soleil Sorge. “Il primo intervento per me aveva una logica, siamo tutti entrati un po’ in confusione… Quello che potevi fare l’hai fatto. Hai cambiato qualcosa, hai fatto bene a non cambiare totalmente. Però tu hai detto delle cose forti, grande uomo grande errore”, ha detto l’ex velina invitandolo a non giudicare chi li vede da fuori, in quanto le percezioni sono senza dubbio diverse rispetto alle loro, che la vivono da dentro.

Secondo Miriana, però, Alex ha più volte sbagliato i modi e il linguaggio e che avrebbe dovuto difendere la moglie. L’attore però vuole continuare a vivere l’esperienza dentro la casa del Grande Fratello senza filtri e per questo vorrebbe continuare il suo percorso da solo, senza alcun supporto dall’esterno: “Io non devo dare esempi di perbenismo come i miei genitori”. “Ma perché devi fare così? Ti sto dicendo che hai sbagliato anche tu. Se fai così la spaventi. Capisco Delia che non vuole avere confronti con te perché veramente sei una personalità così forte”, ha concluso Miriana.



