“Alex Belli pronto a sbarcare a L’isola” / Ritorno di fiamma con Soleil Sorge?

L’isola dei famosi 2022, Alex Belli si prepara per un ruolo inedito: ritrova Soleil Sorge?

L’isola dei famosi 2022 non smette di riservare sorprese ai telespettatori di Canale 5, o almeno questo è stando alle ultime anticipazioni tv lanciate da Nuovo tv. Dopo lo sbarco di Soleil Sorge in coppia con Vera Gemma, a Cayo Cochinos potrebbe presto sbarcare l’altro ex Grande fratello vip 6 che con la modella Italo-americana ha condiviso nella Casa dei vip un’amicizia intima al limite del flirt sfrenato in parallelo con la promessa di nozze che lo vincola a Delia Duran. Si tratta di Alex Belli.

Alex Belli torna all'attacco di Barù/ "Storia di salsicce...", e trova un alleato

L’attore di Centovetrine, stando ad una fonte insider vicina alla factory delle idee e i progetti dell’attore e alla produzione Mediaset, si darebbe per certo l’imminente sbarco in Honduras dell’attore dagli occhi di ghiaccio per un ruolo di spicco a L’isola dei famosi 2022. Se fosse confermata l’indiscrezione si tratterebbe per Soleil Sorge di una sorpresa inaspettata, non proprio auspicata, dal momento che lei ha recentemente dichiarato di aver chiuso i rapporti con l’attore.

Soleil e Mercedesz, perché non corre buon sangue?/ I rumors: "Ha sempre sparlato di lei"

A mezzo media, tra una dichiarazione e l’altra, Soleil Sorge ha fatto sapere di essersi sentita strumentalizzata da Alex per un tornaconto personale, in termini di visibilità e business. Accusa che il diretto interessato ha rispedito alla mittente, con un recente intervento ripreso dal rotocalco di gossip diretto da Riccardo Signoretti, che vedrebbe Alex Belli prossimo allo sbarco a L’isola dei famosi 2022.

Alex e Soleil verso un confronto in tv?

“Ciccia hai fatto 6 mesi di trash televisivo, svegliati”, ha dichiarato Alex Belli, all’attacco di Soleil Sorge, non appena appreso che lei sarebbe tornata a L’isola dei famosi per l’edizione 2022 in corso, dopo aver preso parte a La pupa e il secchione 2022 e il Grande fratello vip 6.

Soleil Sorge, i bikini hot a L'Isola dei Famosi scatenano la polemica/ "Ma si può?"

Che Soleil possa quindi avere la possibilità di un nuovo confronto tv con l’ormai ex fiamma, Alex? Nel frattempo, non ci resta che continuare a seguire L’isola dei famosi 2022, per scoprire se l’attore sbarcherà davvero in Honduras.











© RIPRODUZIONE RISERVATA