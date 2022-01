Alex Belli restituisce l’anello di nozze a Delia Duran/ Lei lo lascia in diretta?

Il pubblico del Grande Fratello Vip deve prepararsi ad assistere questa sera, 24 gennaio 2022, ad un nuovo confronto tra Alex Belli e Delia Duran. Le anticipazioni svelate da Alfonso Signorini nel daytime su Canale 5 che anticipa la diretta annunciano che la venezuelana riceverà in Casa l’anello di matrimonio di Alex, che l’attore voleva già ridarle la scorsa settimana per ricordare il loro ‘amore libero’.

Nel confronto dei due di venerdì, Alex le ha infatti detto: “Quello che ho raccontato su di te, è un’altra cosa di quello che vuoi far vedere. Tu stai perdendo perché questo è il simbolo del nostro amore, della nostra libertà mentale. Se ho un’amicizia con Soleil è un’altra cosa. Continuo a difendere quello che siamo io e te. Ho scelto di stare con te perché abbiamo un rapporto libero. Abbiamo un rapporto bellissimo.”

Delia Duran riceve l’anello e lascia Alex Belli in diretta al Grande Fratello Vip?

Ma quale sarà la reazione di Delia Duran quando si vedrà ricapitare nella Casa del Grande Fratello Vip l’anello di suo marito Alex Belli? Come interpreterà la donna questo gesto, soprattutto se collegato al tweet che Signorini che le mostrerà e in cui Alex si dice pronto a fare un passo indietro nella loro relazione? In tutta risposta, Delia potrebbe decidere di rompere definitivamente con lui. Lei stessa, venerdì durante il loro confronto, ha dichiarato: “Sto per togliere questo anello e buttarlo via. Sto difendendo questi tre anni d’amore e la sofferenza che ho avuto in questi tre mesi senza di te. Questo non è un teatro, è la verità. Dimostrami che mi ami. Non continuare a commentare. Sai che mi fa male.”

