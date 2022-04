Alex Belli “Rottura tra Manuel e Lulù? Franco Bortuzzo non c’entra”/ “La realtà è…”

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè fa discutere anche nello studio di Pomeriggio 5. In studio Alex Belli, ospite di Barbara D’Urso, che ha vissuto in prima persona nella Casa del Grande Fratello Vip Manuel e Lulù, dice la sua sulla fine della storia. Rivela in primis che, al momento dell’uscita della notizia della rottura, Lulù e le sue sorelle erano proprio da lui per uno shooting: “Stavano discutendo”, racconta Belli.

L’attore quindi si esprime sulla rottura: “Il problema è una sola cosa: il Grande Fratello è bello perché è una bolla, una realtà parallela, ma la prova del nove è proprio questa, vivere fuori. Tu porti la tua storia: se funziona bene, altrimenti nulla.” Sarebbe dunque stato il confronto con la realtà a dividerli e non la famiglia di lui come si è invece vociferato.

Alex Belli e Barbara D’Urso difendono Franco Bortuzzo a Pomeriggio 5

Alex Belli, anzi, difende Franco Bortuzzo, escludendo che abbia potuto influire nella rottura tra Lulù e Manuel: “Lui li ha lasciati vivere, il problema è che quando si sono trovati fuori hanno ritrovato delle incongruenze di vita”. Anche Barbara D’Urso, d’altronde, si schiera dalla parte di Franco Bortuzzo, dicendosi scettica anche sul like al post contro la Selassiè: “Io non lo immagino neanche un papà, con una storia alle spalle come quella del figlio di Manuel, si mette sui social a lasciare like ai post in questo modo. Sarà stata una svista o magare un fake, che può capitare.”

