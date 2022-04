Franco Bortuzzo affonda Lulù/ “Con Manuel per notorietà, storia spinta da autori GF VIP”, mette il like e..

Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si lasciano: il gesto del padre di lui spiazza il web

Hanno appassionato i telespettatori del Grande Fratello vip 6 con la loro lovestory vissuta tra alti e bassi in tv, tra le mura della Casa dei vipponi, e ora Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié tornano al centro del gossip per la loro rottura improvvisa. Manuel ha comunicato in una nota all’Ansa il naufragio della lovestory e, di tutta risposta, la princess ha replicato in un post condiviso via social, in cui lei si dichiara delusa nel profondo per aver appreso dell’addio del nuotatore a mezzo stampa, e non in privato.

Nella querelle in corso tra i due ex gieffini, si è palesato anche il padre di Manuel, Franco Bortuzzo. L’uomo ha deciso di replicare alle spinose dichiarazioni fatte da Lulù Selassié via social sulla rottura con il nuotatore – che nel 2019 diventava disabile in seguito ad una sparatoria. Più che un commento, quello di Franco Bortuzzo è stato un gesto, per la precisione un like, messo ad un commento di un utente che si schiera dalla parte della famiglia di Manuel e parla di storia spinta dagli autori del GF, di un Manuel che “ha cavalcato l’onda” e di un “circo mediatico”.

Franco Bortuzzo: quel like del padre di Manuel Bortuzzo, al commento critico su Lulù Selassié, fa discutere

Il posto incriminato dell’utente in questione recita: “Da ieri, quando Manuel Bortuzzo all’Ansa della rottura con Lulù, cosa che fa davvero ridere, ho letto in giro di tutto e di più. Sapete cosa penso… troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel. La verità è che quella storia non doveva partire, prima era spinta dagli autori del Gf vip, poi Manuel, oramai ci avrà cavalcato l’onda, ma ormai nel circo mediatico del Gf vip ci era entrato”. Parole che hanno attirato il favore di Franco Bortuzzo al punto tale da lasciare un like.

Il messaggio social poi prosegue con delle accuse rivolte all’etiope di strategia mediatica per visibilità e consensi condotta al Grande fratello vip 6: “Lulù ha scelto il gieffino che l’avrebbe messa più in luce, diciamolo, gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza. Troppo facile dare la colpa di una stupida rottura di una storia d’amore da reality, alla famiglia Bortuzzo, ma che ne sapete voi dei sacrifici che hanno dovuto fare i genitori di Manuel per stargli dietro per aiutarlo?” E il commento critico si conclude testualmente con una replica a chiunque accusi la famiglia Bortuzzo di aver ostacolato la lovestory degli ex Grande fratello vip 6, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: “Che ne sapete voi dei sacrifici che devono fare i sacrifici dei genitori per i ragazzi disabili? La verità è una sola, non ne sapete nulla, siete solo capaci di giudicare e basta. Vorrei davvero farvi provare cosa significa solo per un giorno e allora potreste dire la vostra”.

Il like alla critica che il web muove ai detrattori della Bortuzzo Family, battuto da Franco Bortuzzo, è ora oggetto di discussione in rete. Che la princess possa replicare al gesto social avverso dell’ex suocero?











