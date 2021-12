Alex Belli/ Senza freni con Soleil Sorge: “Più fuggi e più ti prendo”

Alex Belli tra Delia Duran e Soleil Sorge

Da diverse settimane, dentro la casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli è al centro di un vero e proprio triangolo sentimentale con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo aver spergiurato per mesi l’amore per la moglie Delia Duran e aver difeso il matrimonio contro tutto e tutti, l’attore di Centovetrine è uscito allo scoperto. Nei giorni scorsi, dopo una serie di discussioni nate dopo la puntata di lunedì, Alex e Soleil sono tornati più compici e intimi: sotto le coperte, i due si sono scambiati carezze e coccole. “Non dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo”, ha commentato l’attore, stringendo l’influencer tra le sue braccia. Ieri sera Soleil ha ballato, parlato e scherzato in maniera molto provocante con l’attore: “Più fuggi e più ti prendo”, ha detto Belli in cerca di un contatto sempre più stretto con la ragazza.

Alex Belli e Soleil Sorge: nuovo bacio?

Nella notte al Grande Fratello Vip, dopo i festeggiamenti, ci sono state nuove effusioni tra Soleil Sorge e Alex Belli. Sui social il pubblico è diviso: alcuni credono che anche tra loro ci sia stato un bacio, altri dicono che i due stessero semplicemente parlando. “Chiedo un favore ai fan neutri, quelli che se ne fregano di Soleil ed Alex, vedete in questo video un bacio oppure no? io vedo Alex tenere la testa di Sole ferma mentre la bacia e si vede il momento che si staccano le labbra. Lo vedo solo io? I fan di Sole dicono niente bacio”, ha chiesto un utente su Twitter. Sicuramente questa sera Alfonso Signorini vorrà chiarire la situazione con i due dirette interessati. In molti criticano il comportamento dell’attore, più che Soleil: “Adesso tutti contro Soleil perché si struscia con un uomo sposato. È stato Alex a darle il via, lei all’inizio era distante proprio per rispetto del suo matrimonio. Se vede che lui non si fa scrupoli, perché dovrebbe farseli lei? Non è mica lei quella sposata con Delia”.

#GFVIP Chiedo un favore ai fan neutri,quelli che se ne fregano di Soleil ed Alex,vedete in questo video un bacio oppure no? io vedo Alex tenere la testa di Sole ferma mentre la bacia e si vede il momento che si staccano le labbra.Lo vedo solo io?I fan di Sole dicono niente bacio pic.twitter.com/BsXlCCyBtv — FD (@FD22667) December 3, 2021

