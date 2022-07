Alex Belli snobba Soleil/ “Non era realtà ma reality”. E sul ritorno al GF VIP…

Alex Belli e Soleil: “Le nostre vite separate”

In una intervista rilasciata a Superguida tv, l’attore e modello Alex Belli è tornato a parlare di Grande Fratello VIP, soffermandosi sull’esperienza vissuta dentro la casa e sul rapporto instaurato con Soleil. Come risaputo, ormai, le strade dei due ex gieffini si sono separate. Lo ha confermato lo stesso Alex Belli, che però non sembra di certo dispiaciuto. “Siamo molto lontani da tutto e abbiamo due vite separate”, ha commentato brevemente.

“Ad un certo punto durante una puntata del GF Vip io avevo detto che la casa era una bolla ma sono stato attaccato. Io volevo spiegare che quella non era la realtà ma un reality. Nel reality, vivi un determinato momento ma poi una volta che è finito tutto torni alla vita reale”, ha spiegato Alex Belli.

Alex Belli, futuro al GF VIP? Non si può escludere ma…

Nel futuro dell’attore ci sono tanti progetti. Alex non disdegnerebbe l’idea di diventare conduttore televisivo, ma tiene la porta aperta ad ogni possibilità. Una cosa, però, la esclude: ripetere esperienze già fatte. “Per esempio all’Isola dei Famosi ho partecipato una volta e mi basta e mi avanza. Sono una persona che si annoia nel fare le stesse cose. Avevo dato alla produzione dell’Isola dei Famosi un’idea in merito ad un’incursione. Poi però non si è fatto più nulla”, ha detto.

Per quanto riguarda il ritorno al Grande Fratello VIP, stesso discorso. Sarebbe pronto a tornare, ma solo per un’incursione. E con Delia, invece: “Stiamo insieme tutti i giorni. Le cose procedono bene e stiamo facendo tante cose belle”.

