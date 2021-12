Alex Belli “Soleil, perché dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?”/ Confessione a letto…

Soleil Sorge e Alex Belli: il confronto dopo la lite

Dopo lo scontro di ieri, Soleil Sorge e Alex Belli si sono ritagliati un momento in veranda per arrivare a un chiarimento, difficile a causa del forte carattere di entrambi. L’attore ha voluto capire perché l’influencer si è sentita libera di alzarsi mentre lui stava parlando durante l’attività proposta dal Grande Fratello. Soleil ha ribadito di non tollerare più le sue manie di protagonismo e di non aver gradito i modi con cui le ha parlato: “Sei venuto in camera con dei toni fuori luogo. Così a me non mi parli… Predichi bene e razzoli mali”. Il primo ad abbassare l’ascia di guerra è stato l’attore di Centovetrine: “Vuoi la ragione, te la do la ragione”, ha detto adottando toni più pacati. Alla fine i due si sono uniti in un abbraccio, abbandonando i loro rancori e i loro dubbi sulla questione.

Soleil Sorge e Alex Belli di nuovo vicinissimi

Durante la notte Alex Belli e Soleil Sorge sono tornati vicinissimi: sotto le coperte i due, sempre più intimi, si sono scambiati dolci effusioni. “Ma è possibile che io e te, ci dobbiamo sentire in colpa per amarci?”, ha sussurrato l’attore. Parole che hanno generato molti commenti sui social. In tanti criticano il comportamento dell’attore: “Alla prima puntata ha detto a Lulù… no non puoi dormire qui io non dormo con una donna perché ho una moglie a casa” e “Non è questione di sentirsi in colpa, basterebbe avere rispetto per chi si ha in questo momento ufficialmente accanto (ovvero Delia).. uno lo dice onestamente: mi sono innamorato di un altra, arrivederci”, hanno scritto due utenti su Twitter. Non mancano critiche anche per l’influencer: “Anche Sole: cambia letto se ti senti usata da Alex, ma anche a lei piacciono sti teatrini. Poracci”.

