Alex Belli squalificato al GF Vip?/ “Punizione in arrivo” per la frase su Bortuzzo

Sarà una serata piuttosto difficile per Alex Belli. La sedicesima diretta del Grande Fratello Vip affronterà numerosi argomenti che lo riguardano, essendo stato lui al centro di polemiche e vicende in questi ultimi giorni. Quella che però più ha fatto indignare il web è stata una frase piuttosto infelice detta su Manuel Bortuzzo, frase che i telespettatori condannano a tal punto da chiedere la squalifica dell’attore.

Ma è proprio delle ultime ore la notizia secondo la quale è effettivamente in arrivo un provvedimento disciplinare nei confronti di Alex. A farlo sapere sui social, come riporta il Vicolodellenews, è Gabriele Parpiglia che ha annunciato l’arrivo di una vera e propria punizione da parte del GF nei confronti di Alex.

Alex Belli punito dal Grande Fratello Vip: l’anticipazione di Parpiglia

Cosa accadrà ad Alex Belli nella puntata del Grande Fratello Vip in onda oggi 5 novembre 2021? Gabriele Parpiglia ha rivelato che sono state fatte lunghe riunioni per capire il da farsi con l’attore, che il giornalista e autore definisce ‘ignorante‘. Pare, però, che sarà messo in nomination d’ufficio e sarà poi il pubblico a decidere cosa ne sarà di lui nel gioco. Ricordiamo che questa sera Alex dovrà anche affrontare il confronto definitivo con Aldo Montano oltre al fatto che incontrerà sua moglie Delia Duran, pronta ad avere un confronto anche con Soleil Sorge visto il rapporto di confidenza nato tra i due in Casa. Come si comporterà Alex di fronte a tutte queste notizie?

