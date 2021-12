Alex Belli tra Soleil e Delia “Si può amare più di una donna”/ “Bisogna andare oltre”

I sentimenti di Alex Belli per Soleil Sorge continuano ad essere al centro delle discussioni della Casa del Grande Fratello Vip. Anche i nuovi arrivati si sono espressi sulla questione ma uno su tutti, Biagio D’Anelli, ha voluto capirne di più. È per questo che ha deciso di affrontare il discorso in privato soltanto con Alex, che ha cercato di spiegare al nuovo compagno d’avventura i suoi sentimenti.

Alex, infatti, parla di amore nei confronti di Soleil eppure nega di essere ad un bivio o, comunque, di poter mettere in pericolo il suo rapporto con Delia Duran. Eppure, in un’altra occasione, dichiara invece di voler lasciare la Casa il 13 dicembre perché preoccupato da ciò che potrebbe accadere con la Sorge. Sta di fatto che l’ultima chiacchierata fatta con D’Anelli ha lasciato molti alquanto perplessi, Biagio compreso.

Alex Belli su Soleil “Il seme è germogliato in amore”, Biagio D’Anelli perplesso

Parlando del suo rapporto con Soleil Sorge, Alex Belli ha dichiarato: “Tutto quel seme messo è cresciuto, germogliato. Dove porta? All’amore! Questo viaggio è spiazzante. Non sono ad un bivio! Abbiamo sempre paura di questo sentimento, questo dubbio che se ami una non puoi amare un’altra!” ha quindi spiegato l’attore. Parole che hanno però spiazzato Biagio, che ritiene poco credibili le sue parole, soprattutto in virtù di quanto vede nella Casa. D’altronde i dubbi ormai sono di tanti telespettatori del Grande Fratello Vip che si chiedono quanto di tutto ciò sia reale e, quanto, invece frutto di un teatrino costruito ad arte.

