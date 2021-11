Alex Belli Vs Aldo Montano “Lo aspetto al varco”/ Poi la pace al GF Vip: “Basta liti”

Lo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano ha avuto seguito anche dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri. I due, a distanza, hanno continuato a parlare dell’altro, analizzando quanto accaduto in puntata. Questa mattina, a mente fredda, Alex – che ieri sembrava pronto a lasciare la Casa per sua moglie – ha lanciato nuove accuse allo sportivo, chiacchierando con Katia Ricciarelli.

“C’è gente che si nasconde dietro falsi sorrisi, ipocrisie o falsi perbenismi, che non ti dicono le cose in faccia come il nostro amico Aldino. – ha tuonato Belli, continuando poi duro – Io lo aspetto al varco, che ieri ha fatto una battuta sul rapporto con mia moglie. Lo aspetto al varco…” La Ricciarelli lo ha invitato a non parlare delle persone che non sono presenti, lui però ha proseguito nel suo sfogo.

Pare però che le ore successive siano servite a far sbollire la rabbia e portare Alex Belli a riflettere sull’amicizia con Aldo Montano. Tant’è che l’attore ha raggiunto lo sportivo, che si trovava in cucina, per chiedergli nuovamente scusa e abbracciarlo. “Mi dispiace tanto essermi scontrato con te”, le parole di Belli a Montano, e ancora “Vieni qua fratello, fatti abbracciare. Non volevo assolutamente questa roba, scusami”. Aldo accetta le scuse e l’abbraccio, che sembrano sancire una tregua tra i due. Ma quanto durerà questa riappacificazione? I due avranno davvero sotterrato l’ascia di guerra o è una calma apparente?

