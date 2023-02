Alex Britti, duetto con Lda/ Quell’amicizia nata grazie a Gigi D’Alessio

ALEX BRITTI, OGGI DUETTO CON LDA: COLLABORAZIONE INEDITA MA…

Alex Britti sarà protagonista con Lda della serata dei duetti al Festival di Sanremo 2023. Luca D’Alessio, figlio del noto cantante Gigi D’Alessio, debutterà al Festival di Sanremo tra i big con il brano Se poi domani, singolo dell’album Quello che fa bene che uscirà il 17 febbraio con protagonista assoluto il tema dell’amore in tutte le sue infinite sfumature. Nella serata dedicata ai duetti invece i due canteranno in un medley del tutto inedito Oggi sono io, brano che vinse la sezione Giovani del 1999.

Sebbene la collaborazione sia inedita, la conoscenza con il giovane di casa D’Alessio è invece di lunga data, vista l’amicizia tra Alex Britti e Gigi D’Alessio. Il cantante romano ha visto crescere il giovane Luca e muovere i primi passi nel mondo della musica, di lui ha stima ed è favorevolmente impressionato dalla sua preparazione artistica.

ALEX BRITTI: CHE VOGLIA DI RIMETTERSI IN GIOCO

Alex Britti raggiunge la notorietà nel 1998 con il singolo Solo una volta (o tutta la vita), l’anno precedente il Festival del 1999 che lo vede vincitore, tra le nuove proposte, proprio con il brano Oggi sono io, protagonista del duetto con LDA. Ma dopo quasi vent’anni di attività e successo gli ultimi anni per il cantautore romano sono stati silenti. Sono più di cinque anni, esattamente l’età del figlio Edoardo, che Britti non propone degli inediti, in questo periodo ha partecipato solo a esibizioni strumentali. Ma a quanto pare la lunga pausa è terminata, visto che, come annunciato dallo stesso Britti, a metà aprile uscirà il suo nuovo album.

Con il Festival, nella serata dedicata ai duetti, tornerà sotto i riflettori del grande pubblico per poi spiccare il volo con il nuovo disco. Una rinascita che segna anche una linea di demarcazione con la vita precedente che condivideva con la compagna Nicole, madre di Edoardo. Ora Britti è un padre single con tanta voglia di rimettersi in gioco, nel mondo che conosce meglio: quello della musica.











