Tra gli ospiti di mercoledì 27 novembre, alla trasmissione in prima serata This Is Me, c’è anche LDA, figlio d’arte e cantante. Acronimo di Luca D’Alessio, LDA, ha partecipato al reality di Amici di Maria De Filippi nel 2022 e, successivamente, anche al Festival Di Sanremo 2023, con il brano Se Poi Domani. A ventuno anni compiuti lo scorso 27 marzo, l’artista napoletano, ha pubblicato, da poco, anche il suo nuovo singolo, Rosso Lampone (2024) e, prima di questa sua ospitata nel programma di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, ha rilasciato anche un paio di interviste in cui si esprime liberamente su alcune considerazioni per lui fondamentali per poter affrontare la vita al meglio.

Come la maggior parte degli artisti famosi, ma anche delle persone comuni, LDA gestisce un suo personale profilo sui social. In particolare su Instagram. Su questo argomento, il cantante, ha espresso il suo parere in occasione di una sua recente apparizione nella trasmissione su Rai 2, dedicata, in seconda serata, per lo più ai giovani. Ospite a La Fisica Dell’Amore, il cantante ha parlato del suo rapporto con i social e di come questi ultimi, se non utilizzati consapevolmente, possano causare alienazione, dipendenza e privazione della propria serenità in contrapposizione alla preziosa opportunità di vivere l’attimo presente.

LDA, cosa pensa il cantante dei social e qual’è il suo messaggio

“Ogni tanto è bello pure viversele le cose”, spiega LDA ospite a La Fisica Dell’Amore, raccontando come – nel giorno del compleanno di suo padre – si sia ritrovato a giustificare la sua assenza dai social. Molte persone avrebbero chiesto al giovane artista il motivo per il quale avesse deciso di non postare nulla sul suo profilo, proprio in un giorno così importante e, la sua risposta, anche secondo il conduttore, potrebbe servire da monito per gran parte di loro.

Non avendo sentito la necessità di condividere pubblicamente un momento così importante della sua vita, il giovane rapper avrebbe compreso ancor di più quanto, talvolta, il tempo trascorso ad osservare lo schermo possa distrarci da quello che per noi è davvero importante e che è, molto spesso, a un passo da noi. Al contempo, l’artista, si è anche rivolto ai suoi coetanei, tra il pubblico della trasmissione su Rai 2, invitando ciascuno di loro a trovare il proprio equilibrio e ad affidarsi al beneficio del dubbio. “A volte crediamo di sapere tutto”, spiega LDA facendo appello anche alla sua positiva presunzione, eppure sarebbe meglio, secondo lui, “chiedere un parere”, aprirsi e affidarsi alle persone che dimostrano di volerci più bene.

