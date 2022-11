Alex Di Giorgio e Moreno Porcu coppia?/ Il ballerino: “Pomiciare? Poi mi innamoro di lui, come faccio?”

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, sta nascendo una coppia a Ballando con le stelle?

Continua senza intoppi l’avventura di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu a Ballando con le stelle 2022. La coppia è sempre più in sintonia sul palco e, a quanto pare, anche fuori dalla pista di Rai1. L’assisti, d’altronde, arriva da un filmato pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Ballando con le stelle che mostra un dietro le quinte della coppia.

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu stanno registrando una delle tante clip che vanno poi in scena prima dell’esibizione in diretta, quando vengono interrotti dall’arrivo di Iva Zanicchi. La cantante chiacchiera con i due e li stuzzica sul loro rapporto: “Io voglio sognare. Voi siete carini, avete gli occhi che brillano. Io voglio vedere amore, come dice Mariotto”, ammette. “Dovete pomiciare!” interviene allora Samuel Peron. A questo punto, Moreno Porcu si lascia andare ad una dichiarazione inaspettata: “Poi va a finire che mi innamoro di lui, come faccio?” Parole che potrebbero indicare la presenza di una reale attrazione da parte del ballerino nei confronti del concorrente.

