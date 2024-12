Guillermo Mariotto presente a Ballando con le stelle 2024 per la semifinale

Il noto coreografo Guillermo Mariotto conferma la sua presenza nella semifinale di Ballando con le stelle 2024 dopo le polemiche delle ultime settimane. Nelle scorse ore è arrivata la conferma da parte del diretto interessato nel corso di una riunione fissata a piche ore dalla puntata prevista questa sera sabato 14 dicembre 2024. Una sorpresa, visto che fino a qualche ora fa il ritorno di Guillermo Mariotto era stato messo in forte discussione dopo l’abbandono dello studio nella puntata di due settimane fa, durante l’esibizione di Luca Barbareschi.

A dare la notizia per prima è stata l’agenzia di stampa Adnkronos, mentre la conferma è poi arrivata da Fanpage che ha contattato lo stesso Guillermo Mariotto, che nelle scorse ore si era ritrovato anche senza il suo account Instagram, cancellato a sorpresa.

Guillermo Mariotto e le polemiche: web all’attacco contro il coreografo

La notizia del ritorno del coreografo al tavolo della giuria di Ballando con le stelle 2024 in vista della semifinale, ha ovviamente scatenato diverse reazioni sui social, con buona parte del pubblico che si è scagliato contro la decisione. “Era tutto fin troppo scontato”, “Se io fossi un concorrente questa sera rifiuterei il voto di Mariotto” si legge tra le varie opinioni spuntate sul web negli ultimi giorni.

Niente da fare dunque per chi sperava in una calorosa accoglienza nei confronti di Guillermo Mariotto, che invece è finito sotto attacco come prevedibile a poche ore dal grande appuntamento con la semifinale di Ballando con le stelle 2024, nella quale verranno eletti i nomi dei finalisti della trasmissione di Rai1. Il Giornale ha ricostruito l’accaduto riguardo Guillermo Mariotto, che aveva portato all’abbandono dello studio: “Il giorno successivo si è appreso che lo stilista aveva avuto un serio problema di lavoro con la Maison Gattinoni, ma la sua posizione si era aggravata con lo scoppio del caso legato alle presunte molestie ai danni di uno dei ballerini di Amanda Lear” si legge riguardo al caso che è poi finito anche a Striscia la notizia.

