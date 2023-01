Alex Di Giorgio fidanzato con Moreno Porcu?/ “All’inizio faticavamo a capirci, poi..”

ALEX DI GIORGIO E MORENO PORCU SONO FIDANZATI?

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu sono fidanzati? L’ex nuotatore sarà uno dei protagonisti della nuova puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere su Canale 5: infatti Alex sarà ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per una delle consuete e intense interviste a cuore aperto a cui ci ha abituato il rotocalco in onda nel weekend. E tra l’amarcord ricordando la sua fortunata carriera di sportivo in piscina e le recenti partecipazioni in televisione (tra cui quella su Rai 1 a “Ballando con le Stelle”) il 32enne originario di Roma tornerà probabilmente a parlare anche della propria vita privata e della chiacchierata (e solo presunta) liaison col ballerino Moreno Porcu.

Alex Di Giorgio: "Ballando con le stelle? Avevo dubbi ma.."/ "Ho rifiutato il GF Vip"

Prima di scoprire se ci sono delle novità a proposito dei due uomini, ripercorriamo brevemente tutta la vicenda: dopo il caso di Giovanni Ciacci nel 2018, la volontà di Alex Di Giorgio di partecipare al fortunato programma, condotto sulla rete ammiraglia del servizio pubblico da Milly Carlucci, in coppia con un altro uomo aveva rappresentato di fatto un inedito, dato che era la prima volta che due uomini dichiaratamente omosessuali ballavano in televisione. “Mi ha fatto lui una richiesta precisa, ovvero di danzare con un ballerino maschio, e noi l’abbiamo accolta” aveva raccontato la conduttrice accennando alla volontà dell’ex nuotatore -tra i primi sportivi in Italia a fare coming out- di avere un maestro di ballo che non fosse eterosessuale. E, al di là del piazzamento finale (un quarto posto, peraltro contestato dalla coppia) nell’appuntamento conclusivo di “Ballando”, molti hanno notato come tra di loro fosse nato sin da subito un feeling incredibile.

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu quarti classificati a Ballando con le stelle 2022/ Eliminati da Costamagna!

DI GIORGIO E PORCU: DAL FEELING A ‘BALLANDO CON LE STELLE’ A…

Nel corso dell’edizione di quest’anno del programma non sono quindi mancate sorprese e piccole ammissioni da parte di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu: “E se poi va a finire che mi innamoro di lui, come faccio?” aveva detto il maestro di ballo rispondendo a un invito di Iva Zanicchi. E se gran parte del pubblico del programma si era schierato dalla loro parte, ‘shippandoli’ sui social e reclamando a gran voce il primo bacio, i due si sono sempre mantenuti molto cauti e al momento non sappiamo se tra di loro sia scattata davvero la più classica delle scintille. Che la partecipazione questo pomeriggio a “Verissimo” sia l’occasione per fare chiarezza sui rapporti tra di loro?

Sergio, papà Alex Di Giorgio/ "Mio figlio vivace, un giorno smise di sorridere..."

“Inizialmente abbiamo fatto fatica a capirci l’uno con l’altro. Poi si parla e ci si conosce durante le lezioni…” aveva ammesso tempo fa Di Giorgio intervistato da Serena Bortone. Insomma, tra mezze ammissioni, quel siparietto con Iva Zanicchi e una intervista concessa a ‘il Giornale’ in cui Alex Di Giorgio ha detto e non detto, sembra infatti che tra l’ex nuotatore e il ballerino sardo vi sia, secondo alcuni siti di gossip, quantomeno del tenero e che la loro conoscenza possa avere avuto un seguito anche negli ultimi tempi, quando le telecamere di “Ballando con le Stelle” si sono spente (nonostante gli echi della contestata finale continuino a riverberarsi pure in questi primi scorci di 2023) e i due sono tornati alla propria quotidianità.











