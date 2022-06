Alex e Cosmary in crisi dopo Amici 21?/ Lui rompe il silenzio: “Momento particolare”

Alex e Cosmary in crisi dopo Amici 21? Parla il cantante

Da giorni i fan di Amici 21 e, in particolare, di Alex Wyse, hanno iniziato a temere che la storia nata in casetta con la ballerina Cosmary Fasanelli sia giunta al capolinea. Un’indiscrezione che il cantante ha commentato senza approfondire qualche tempo fa, durante una chiacchierata con Lorella Cuccarini nel suo format ‘Dimmi di te’. “Va bene, va bene. Poi ogni tanto ci sono battibecchi come giusto che sia in ogni relazione.” ha dichiarato in quell’occasione Alex, senza entrare nel dettaglio. Eppure i timori dei fan di fronte alla mancanza di foto, video insieme, sono continuati.

Messo di nuovo di fronte alla domanda sulla possibile crisi con Cosmary, Alex ha rotto il silenzio. Durante l’intervista rilasciata a Casa Chi il cantante ha così replicato: “Sono cose da non dire in questo momento. È un momento un po’ particolare”.

Alex dopo Amici: duetto con Sissi e Sanremo

Alex, dunque, taglia corto ma fa intendere che le cose con Cosmary non stiano andando benissimo, cosa che dunque conferma una crisi per la coppia di Amici 21. Poi sposta l’attenzione sulla musica, parlando di una possibile collaborazione in futuro con Sissi: “Sicuramente mi piacerebbe fare qualcosa con Sissi, a parte il lato persona mi piace molto la sua voce, il genere che presenta. Ma piacerebbe molto. Anche un duetto sarebbe molto bello. Per me lei ha una delle più belle voci in Italia appena uscite”.

Alex ha inoltre parlato della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, rivelando che: “Sanremo è una cosa che ho sempre guardato e sperato un giorno di poterci arrivare, ma serve la canzone giusta. Non mi presenterei mai solo per presentarmi”.

