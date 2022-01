Alex e Cosmary, prima lite ad Amici 21/ Coppia in crisi? Lui geloso: “Siamo diversi”

Prima lite tra Alex e Cosmary ad Amici 21. La puntata di domenica ha mostrato al pubblico di Canale 5 che il cantante e la ballerina, da tempo ormai molto vicini, sono arrivati a scambiarsi il primo bacio, diventando una coppia a tutti gli effetti. La puntata del daytime dell’11 gennaio mostra però i primi screzi tra i due. La riservatezza di Alex gli impedisce di baciare e avere per Cosmary gesti d’affetto quando, davanti a loro, ci sono altre persone, amici compresi.

Lei si chiede il perché di questo comportamento: “Se quando torno da una lezione stanca vengo da te e voglio darti un bacino perché non lo posso fare?” Alex le spiega allora che è una questione di dare importanza ai gesti: “Io arrivo a fare questo quando ho una grande sicurezza di ciò che c’è”, e aggiunge “Poi una cosa meno la fai e più assume importanza, no?” Cosmary comprende il suo comportamento e accetta la sua decisione.

Primi screzi tra Alex e Cosmary ad Amici: “Siamo troppo diversi”

Questo innesca delle conseguenze nel rapporto tra Alex e Cosmary ad Amici: se lui rimane sulle sue, il carattere espansivo della ballerina la porta ad essere molto affettuosa con tutti, maschi compresi. Non mancano dunque abbracci, risate con Mattia, Christian o Cristiano. Il tutto non sfugge ad Alex che si incupisce e finisce per affrontare la ragazza: “Siamo troppo diversi, diamo un’importanza diversa alle cose, dal bacio al comportarsi con gli altri”, tuona lui. Lei però si infuria: “Io sono fatta così, non è sminuire ciò che c’è tra noi!” Cosmary lo lascia da solo, sarà Alex a seguirla fuori e riappacificarsi.

