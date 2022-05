Alex e il gesto per Cosmary dopo Amici 21: “È amore”/ Lei risponde su Instagram e…

Alex e il retroscena su Cosmary dopo Amici 21

Continua a gonfie vele la storia tra Alex e Cosmary dopo Amici 21. Tornato a casa dopo la finale, il cantante ha incontrato subito la ballerina conosciuta nel talent. Lo ha confessato durante l’intervista a Verissimo, quando Silvia Toffanin gli ha chiesto come stesse procedendo la loro storia: “Quando lei ha lasciato Amici è stato un colpo, era una conoscenza che stavamo facendo e interromperla appena nata è stata un colpo forte. Lei è stata la prima persona che ho visto dopo la finale”, ha raccontato Alex tra sorrisi imbarazzati.

La conduttrice, però, ha spiazzato il finalista di Amici, rivelandogli che la bella Cosmary non era rimasta a casa ma era lì, dietro le quinte, ad attenderlo. Sorpreso, felice e imbarazzato al contempo, Alex è parso gradire molto la sorpresa.

Alex e Cosmary insieme dopo Amici 21: il gesto della ballerina

Ricordiamo che Verissimo non è in diretta ma registrato qualche giorno prima. Ecco perché, spulciando sui social di Cosmary, vediamo apparire tra le stories proprio Alex che suona il piano per lei. I due, a quanto pare, sono insieme e insieme hanno guardato l’intervista del cantante a Verissimo. La stessa intervista, con particolare attenzione alla parte in cui Alex parla di lei, Cosmary l’ha riproposta in una story, rispondendo alle parole d’amore del cantante con un cuoricino rosso. Insomma, tutte le storie d’amore nate ad Amici in questi mesi procedono a gonfie vele, anche se qualcuno presto dovrà purtroppo separarsi…

