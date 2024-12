Teresa Langella, chi è l’ex protagonista di Uomini e donne

Tra i volti di Verissimo nella puntata di oggi sabato 14 dicembre 2024 troveremo anche Teresa Langella, nota ex dama di Uomini e donne che qualche tempo fa è convolata a nozze con lo storico compagno Andrea Del Corso. La stessa Teresa Langella aveva raccontato gli abusi subiti qualche anno fa dal suo chirurgo, una vicenda divenuta popolare e che ovviamente ha portato diversi strascichi: “Chi mi segue da tanto tempo sa che sono stata operata al seno e che la mia esperienza è stata un orrore, un calvario senza fine!“.

Una vicenda che attende ancora l’ultima parola, Teresa Langella a tal proposito ha confessato: “Oggi provo a guardare avanti ma non è sempre facile, aspetto con ansia e confido nella legge con la speranza nel cuore, che nell’ultima sentenza sarà fatta finalmente giustizia, per me e per tutte quelle donne che oggi non ci sono più” le parole della moglie di Andrea Dal Corso.

Teresa Langella e la dedica speciale per Maria De Filippi

Dalla sua prima esperienza a Uomini e donne del 2010 in poi, nella vita di Teresa Langella sono cambiate tante cose, ma l’affetto è rimasto sempre intatto per molte persone. La ex protagonista del dating show ha speso parole speciali nei confronti di Maria De Filippi, conduttrice di Canale Cinque che ha sempre teso una mano nei confronti dell’attuale moglie di Andrea Del Corso:

“In questi anni in più occasioni non abbiamo mai smesso di pensarti e nel giorno più importante ci siamo dati la conferma più grande. Se non fosse stato per te, per la tua incredibile squadra, tutto questo non sarebbe potuto accadere. Tu mi hai dato tanto a livello umano, emotivo e anche lavorativo, venivo da un periodo nero, lo hai fatto con cuore e senza chiedere in cambio niente” le parole di Teresa Langella in una lettera scritta e rivolta alla presentatrice.

