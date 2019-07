Alex Morgan, chi è star soccer Usa/ Dai Mondiali al marito che gioca con Ibrahimovic

Alex Morgan sul tetto del mondo con gli Stati Uniti. La calciatrice più pagata al mondo, nonché quella più corteggiata dagli sponsor, festeggia la vittoria dei Mondiali femminili di calcio. Per quanto la riguarda, quest’edizione verrà ricordata per quell’esultanza che ha fatto arrabbiare gli inglesi, quella tazzina di tè sorseggiata con il dito alzato. Ma indigesto è stato ancor di più il gol che ha sancito l’eliminazione delle Leonesse e il passaggio alla finale poi vinta contro l’Olanda. Chi Alex Morgan? Un fenomeno del calcio femminile. Percepisce 450mila dollari all’anno: siamo lontani dai maxi stipendi degli uomini, ma è la più pagata di tutte. E poi ci sono quei contratti con Nike, McDonald’s, Coca Cola, Panasonic, Beats by Dre e Nationwide. Non a caso è la numero 36 nella classifica degli atleti più “commbercializzabili” al mondo. Centravanti fortissima, ha un volto perfetto per spot e pubblicità. Lei che lotta contro le differenze di genere è probabilmente l’unica che è riuscita a superarle.

ALEX MORGAN CHI È: IL MARITO GIOCA CON IBRAHIMOVIC

Alex Morgan ha provato più di uno sport, ma ha scelto il calcio. Nel 2011 venne scelta come numero 1 assoluta dai Western New York Flash al draft della WPS, quello che all’epoca era il campionato professionistico americano. Nel primo anno da professionista vinse il primo campionato. Si aprirono così le porte della Nazionale. Ma nel 2011 chiuse i Mondiali al secondo posto, invece l’anno dopo arrivò la medaglia d’oro alle Olimpiadi. A livello di club invece le manca qualcosa: ha vinto poco, meno di quanto ci si aspetterebbe da un talento del genere. Solo due campionati americani, quindi è finita ai margini dei premi internazionali nonostante sia considerata tra le migliori calciatrici al mondo. Ha provato l’esperienza in Europa, giocando mezza stagione nel Lione: qui ha vinto campionato, Coppa di Francia e Champions League, anche se nella finale ha lasciato il campo dopo 23 minuti per infortunio. Quel carisma che mette in campo comunque lo si ritrova fuori. Quest’anno è finita sulla copertina del Time: è tra le 100 persone più influenti dell’anno. La passione per il calcio è condivisa dal marito, Servando Carrasco, che gioca con i Los Angeles Galaxy di Ibrahimovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA