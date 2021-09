Alex Rider: Stormbreaker, Italia 1/ Un film che viaggia a mille all’ora

Alex Rider: Stormbreaker va in onda su Italia 1 nel pomeriggio di oggi, sabato 4 settembre 2021, a partire dalle 16.20. La regia è affidata a Geoffrey Sax che ha diretto nel 2017 la serie tv Snatch e film come Fiducia tradita con Tom Selleck e Frankie and Alice. La pellicola è distribuita da Medusa Film e prodotta da Samuelson Productions, The Weinstein Company, Isle of Man Film Ltd.

La sceneggiatura è curata da Antony Horowitz che ha scritto il romanzo omonimo dove è stato tratto il film. Questo non è l’unico lavoro dello scrittore, ma nel corso degli anni ha dato vita a una serie di storie dedicate alla spia Alex Rider e a personaggi come James Bond e Sherlock Holmes. Alla colonna sonora ci ha pensato Alan Parker autore delle musiche di – Lo squalo 3, L’orma del califfo e Buon compleanno Mr. Grape. Nel cast troviamo il giovane attore Alex Pettyfer, i suoi film più recenti sono: Panama Papers e Elvis & Nixon -.

La parte del cattivo è interpretata da Mickey Rourke, mentre la protagonista femminile è Alicia Sylverstone che negli anni ’90 scompare dalle scene per ricomparire nel 2003 in una serie tv dal titolo Miss match. Il film viaggia a velocità rapidissima con un ritmo incredibile.

Alex Rider: Stormbreaker, la trama del film

Leggiamo la trama di Alex Rider: Stormbreaker. Ian Rider è l’agente dell’MI6, dopo una missione viene ucciso da Yassen Gregorovich un mercenario senza scrupoli. Il suo unico parente è il nipote Alex, un ragazzo di quattordici anni rimasto orfano e cresciuto dallo zio che gli ha insegnato a parlare le lingue straniere e difendersi con le arti marziali. Il ragazzo conduce una vita normale, fino a quando il capo dei servizi segreti MI6, con un ricatto costringe Alex a mettersi sulle tracce di Herd Style, un miliardario dal passato oscuro dicendogli che suo zio già si stava occupando del caso.

Herd di origine indiano è stato adottato da piccolo da una famiglia molto ricca, a scuola purtroppo è stato sempre canzonato e discriminato dai suoi compagni, ora diventato un magnate dell’informatica ha escogitato il modo per vendicarsi da tante umiliazioni subite nel passato. Herd dona alle scuole inglesi una stragrande quantità di computer, in realtà dietro all’atto benevolo c’è un piano diabolico. L’uomo attraverso un virus installato nei software dei pc, vuole vendicarsi nei confronti dei suoi amici di scuola che si prendevano gioco di lui. Il compito di Alex sarà quello di sventare il piano del miliardario fermandolo con tutti i mezzi.

