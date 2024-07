Din don – La magia del cinema, diretto da Raffaele Mertes

Venerdì 26 luglio, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, la commedia Din Don – La magia del cinema. Si tratta di un prodotto televisivo realizzato in Italia nel 2023 con la regia curata da Raffaele Mertes, conosciuto per essere un regista di serie TV di successo come Carabinieri e Questa è la mia terra.

Nel cast figurano numerosi attori e personaggi del mondo dello spettacolo e della commedia italiana, come Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Marco Milano, Nicole Murgia e Maria Marchione. Con la partecipazione straordinaria del pornodivo Rocco Siffredi.

La trama del film Din Don – La magia del cinema: Rocco Siffredi nei panni di un regista horror

In Din Don – La magia del cinema, ci troviamo nel piccolo paesello di Pellizzano che ancora una volta sta vivendo un momento di grande trambusto. In particolare la comunità è in fermento perché il noto regista Rocco Siffredi ha deciso di scegliere la cittadina come location dove girare il suo nuovo film di genere horror, intitolato Una notte da brivido.

Nonostante tutti cerchino di dimostrare indifferenza rispetto all’evento, non c’è un cittadino che non brami di poter avere una piccola parte. Sono molti i residenti che cercano in ogni modo di circuire il regista per poterlo convincere di avere il talento necessario per poter recitare nel film, anche soltanto per pochissimi secondi. Intanto Don Donato ritrova nel cast del film una sua vecchia conoscenza: si tratta dell’attrice Clorinne.

In passato lui le ha fatto un enorme torto e la donna sembra non averlo dimenticato. Infatti è da tempo che sta cercando di pianificare un piano per potersi vendicare. Insomma sembrano esserci tanti nuovi guai per il prete che nonostante tutto riesce a farsi voler bene dall’intera cittadinanza. In un contesto praticamente surreale il parroco dovrà cercare di tenere nascosto il suo passato e soprattutto di evitare nuovi guai.