Alex Sandro positivo al Covid-19/ Juventus lo perde per il Milan, al suo posto Danilo

Alex Sandro è risultato positivo al Covid-19 come emerso dagli esami a cui si è sottoposto oggi in corrispondenza della comparsa di alcuni leggeri sintomi. Il terzino brasiliano ieri era stato impiegato come titolare nella sfida Juventus Udinese, ma non sarà a disposizione della sfida contro il Milan in programma per il giorno dell’Epifania. Tornerà però Juan Cuadrado dalla squalifica con lo slittamento probabilmente di Danilo sulla corsia mancina visto anche che Gianluca Frabotta è finito un po’ nel dimenticatoio. Al momento non sono stati rivelati altri calciatori della Juventus positivi con i tifosi che sui social network hanno paura di perdere dei tasselli per l’ultima chiamata Scudetto di mercoledì prossimo. Alex Sandro è stato messo in isolamento e ovviamente è difficile sapere ora quando sarà possibile per lui tornare in campo.

Alex Sandro positivo al Covid-19, una stagione sfortunata

Per Alex Sandro, risultato positivo al Covid-19, non è stata di certo una stagione fortunata fino a questo momento. Il terzino brasiliano ex Porto sembrava pronto a lasciare Torino in estate, come capitato già alcune volte in passato, per poi diventare nuovamente titolare della corsia mancina. La sua stagione poi era iniziata a metà novembre per un brutto infortunio alla coscia che lo aveva portato allo stop per 9 partite e 60 giorni di riposo assoluto. Finora ha collezionato appena dieci presenze tra campionato e Champions League. Il debutto per lui è arrivato nella ripresa della sfida contro il Cagliari del 21 novembre scorso.



