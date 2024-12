VLAHOVIC, ALTA TENSIONE CON LA CURVA JUVENTUS

Ha scongiurato una sconfitta che avrebbe aggravato ulteriormente la tensione, ma Dusan Vlahovic non è ritenuto il salvatore della patria da una parte della tifoseria della Juventus, che infatti lo ha preso di mira durante la partita con il Venezia. Ci sono stati, infatti, momenti di tensione in campo, con il capitano Danilo che ha provato a riportare la calma. I primi fischi, ma rivolti a tutti, sono cominciati con il pareggio dei veneti, poi sono esplosi anche i cori dopo il gol del momentaneo vantaggio.

All’ultimo minuto il pareggio e Vlahovic ha segnato il pareggio, lasciandosi andare a una esultanza polemica e a una lite con un avversario che gli è costata un’ammonizione. Il caso sembrava chiuso al triplice fischio, ma a fine partita la squadra è andata sotto la curva, venendo ricoperta di fischi. Se i giocatori sono rimasti in silenzio di fronte al malcontento dei tifosi, Vlahovic invece non si è trattenuto, anzi ha reagito arrivando alla lite con la curva, urlando contro i tifosi che gli hanno rivolto insulti pesanti.

GLI INSULTI E LA REPLICA VIA SOCIAL

“Sei un uomo di mer*a“, hanno urlato contro Dusan Vlahovic, che prima di tornare negli spogliatoi ha risposto alzando il pollice e urlando “bravi” in modo ironico. Stando a quanto riportato da Tuttosport, qualcosa forse si è rotto tra l’attaccante, applaudito fino a mercoledì dopo il gol al Manchester City in Champions League, e la tifoseria. Ma non si può neppure escludere una riconciliazione tra le parti: dipenderà da quanto accadrà nelle prossime partite, a partire da quella di martedì contro il Cagliari per il match di Coppa Italia.

Nel frattempo, si attende il rientro in campo di Milik, il suo vice: potrebbe tornare nel giro di 15-20 giorni. Ma un segnale l’ha voluto comunque dare, infatti ha scritto ai tifosi sperando così di buttare acqua sul fuoco. “Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia. Vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire uniti tutti insieme, fino alla fine“, ha scritto in una storia pubblicata su Instagram.