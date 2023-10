Alex Schwazer e il gesto contro Grecia Colmenares: Signorini minimizza/ Web in rivolta: “Hanno squalificato…”

Alex Schwazer e il gesto contro Grecia Colmenares

Non è passato inosservato un gesto di Alex Schwazer nei confronti di Grecia Colmenares. L’attrice, negli scorsi giorni, ha provato ad esprimere la propria opinione sull’atteggiamento di Massimiliano Varrese, ma Alex si è subito intromesso prendendo le difese dell’amico e dicendo all’attrice di stare zitta. I modi usati, tuttavia, non sono stati affatto tranquilli. L’atleta si è avvicinata molto a Grecia scatenando la dura reazione del web che, nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello 2023, si aspettava una presa di posizione di Alfonso Signorini e un provvedimento disciplinare nei confronti dell’atleta.

Nel corso della serata, Signorini ha effettivamente affrontato l’argomento, ma il modo in cui l’ha fatto e il mancato provvedimento nei confronti di Alex hanno scatenato ulteriormente il web.

Le parole di Signorini sul gesto di Alex Schwazer

Dopo aver mostrato la clip con il gesto di Alex Schwazer nei confronti di Grecia Colmenares, Alfonso Signorini ha commentato così la situazione. “Io non ti ho mai visto scattare così neanche alle Olimpiadi. Vai anche da tua moglie a dire così? E no, se è così no. Allora perché si deve arrivare a questo livello al Grande Fratello?”, le parole di Signorini. Alex ha assicurato che con sua moglie non si arriva a tali situazioni, ma il modo in cui è stato affrontato l’argomento non è affatto piaciuto al web.

Diversi utenti, in particolare, si sono scagliati contro Signorini ricordando come, nella scorsa edizione, i concorrenti siano stati più volte rimproverati, anche in modo duro, per atteggiamenti che, secondo il loro punto di vista, erano meno gravi. “

