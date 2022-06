Alex Schwazer: “Sono stato vittima di un complotto”/ “Persi anni che non torneranno”

Alex Schwazer, marciatore azzurro, è stato intervistato dalla trasmissione di Rete 4 “Controcorrente”, condotta da Veronica Gentili e andata in onda nella serata di ieri, mercoledì 1 giugno 2022. Il vincitore della medaglia d’oro olimpica ai Giochi di Pechino 2008, non ha esitato a svelare il proprio stato d’animo di fronte alle telecamere del programma targato Mediaset: “Io sono molto amareggiato, perché ho perso tantissimi anni senza poter fare altre gare e magari vincerle e questo non tornerà mai più indietro”.

SCHWAZER/ Wada attacca il giudice con un chiacchierato perito e un test fatto in casa

Ricordiamo che Schwazer fu accusato di aver assunto doping nel 2012 e nel 2016, fino a quando l’anno scorso il tribunale di Bolzano ha riconosciuto la sua innocenza. Nonostante questo, a livello di giustizia sportiva l’atleta non ha ancora terminato di scontare la sua pena: “Io sono squalificato ancora per 2 anni, quindi questo vuol dire che a livello professionistico non posso assumere alcun ruolo, né come atleta, né come tecnico”.

DOPO IL TRAGUARDO/ Alex Schwazer, un’avventura straordinaria perché imperfetta

ALEX SCHWAZER: “ERO CONVINTO CHE SI TRATTASSE DI UN ERRORE, INVECE…”

Rammentiamo ai nostri lettori i passaggi salienti della vicenda che vede protagonista Alex Schwazer: alla vigilia delle Olimpiadi di Londra 2012, l’azzurro fu trovato positivo al doping e, in una conferenza stampa, ammise la sua colpevolezza e scoppiò in lacrime, dicendosi triste per aver gettato alle ortiche anni di allenamenti e sacrifici. Dopo 4 anni, archiviata quella parentesi così dolorosa, Schwazer era pronto a partire alla volta del Brasile per tentare di conquistare l’oro olimpico a Rio de Janeiro, ma a giugno risultò nuovamente positivo a un controllo anti-doping: “Subito ero convinto che si trattasse di un errore, ma sono ben presto arrivato alla conclusione che non era un errore”.

ALEX SCHWARZER E BRUNO FABBRI, "GLI ATLETICI"/ Eliminati da Pechino Express!

L’atleta fu squalificato fino al 2024, fino alla svolta dell’anno scorso, quando fu assolto dal tribunale di Bolzano per non aver commesso il fatto: qualcuno aveva manomesso i suoi campioni di urina. “Io non penso di essere stato vittima di un complotto, io sono vittima di un complotto – ha aggiunto Alex Schwazer -. Questo è un dato di fatto”. Esattamente come sono un dato di fatto gli anni di carriera strappati e che nessun giudice potrà mai restituire al marciatore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA