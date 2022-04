Alex si dichiara a Delia, prima de La pupa e il secchione/ “Due anime che…“

Alex Belli approda a La pupa e il secchione: l’ultima dedica a Delia Duran

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il triangolo che li ha visti protagonisti al Grande fratello vip 6 insieme a Soleil Sorge, passata al centro del gossip come la “terza incomoda” nella loro promessa di nozze”, e ora Alex Belli e Delia Duran tornano a far parlare di sé. I “promessi sposi” del Grande fratello vip 6 si mostrano in queste ore più uniti che mai, in un post condiviso dall’attore sul suo profilo Instagram -che anticipa il debutto di Alex a La pupa e il secchione 2022. Si tratta di un video a effetto-rallenty, che immortala Alex e Delia mentre si scambiano un romantico bacio dinanzi ad un panorama suggestivo marino , sotto la luce del sole al tramonto. Ed è con questo post che Alex sembra voler giurare amore eterno alla sua compagna di vita e reality, al Grande fratello vip, Delia. O almeno questo trapela dalla caption del video, dove l’ex Grande fratello vip destina una sentita dedica d’amore alla sua Delia Duran, che descrive il loro sentimento come “un amore infinito”.

Alex Belli 'pupo' a La Pupa e il Secchione 2022/ Confronto con Mila Suarez e non solo

“AMORE INFINITO ♾ – si legge nella descrizione del romantico video che Alex condivide su Instagram, dedicato all’amore che lo vincola a Delia Duran, dopo il triangolo vissuto al Grande fratello vip-. Questi siamo Noi, due anime che si sono incontrate e si sono unite”.

E il video dell’ultimo bacio di Delia Duran e Belli fa incetta di like e commenti, mentre si avvicina la messa in onda della nuova puntata de La pupa e il secchione, quella del 5 aprile 2022. Occasione in cui Alex sarà chiamato ad un confronto con l’ex storica Mila Suarez. Timonata dalla conduttrice Barbara D’Urso, La pupa e il secchione 2022 vede coprire il ruolo fisso di giudice Soleil Sorge, nella giuria a 3 composta con Antonella Elia e Federico Fashion Style, per cui si preannuncia inevitabile un imminente confronto tra Alex e Soleil.

Alex Belli ricorda Davide Silvestri al GF Vip/ Ma lui lo ignora: amicizia finita?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)

Le reazioni del web alla dedica di Alex a Delia Duran, prima de La pupa e il secchione

Nel frattempo, non si fanno attendere le reazioni a caldo del web alla dedica social che l’ex Grande fratello vip destina alla sua amata Delia Duran, in rete. Si tratta di commenti che giungono da comuni mortali e non. In particolare emergono un cuore rosso di Manila Nazzaro, ex Grande fratello vip 6 che ha condiviso la Casa con i “promessi sposi”, e altre opinioni social ancora, dove non mancano avvertimenti per il preannunciato debuttante a La pupa e il secchione e neanche critiche: “Amore infinito artistico”, “Alex, guai a te se in futuro farai ancora piangere Delia”; “Che tristezza…”, “Ah la chimica artistica”. E ancora: “Siete stupendi”, “I migliori vip sulla scena Mediaset”, “Tutto è bene quello che finisce bene… ci avete fatto patire al Gf, ma l’ amore vince su tutto ora ci fate sognare… siete bellissimi”…

Alex Belli organizza finta paparazzata Medugno-Delia?/ La replica al veleno “Caro il mio Tik...”

Cosa accadrà a La pupa e il secchione 2022, con il debutto di Alex Belli?











© RIPRODUZIONE RISERVATA