Alex Sure, chi è la rivelazione rock di The Voice Senior/ “Mi augurano successo”

Alex Sure, chi è il cantante di The Voice Senior: la sua passione per la musica

Nel corso dell’ultima edizione di The Voice Senior ha stupito tutti per la sua grinta, il suo animo rock e la sua energia incontenibile. Alex Sure è stata una delle grandi rivelazioni dello show musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici, show nel quale è approdato in finale assieme al suo coach Clementino, che sin da subito ha voluto puntare su di lui e sulle sue innegabili doti canore. Il rocker è oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno, dove ripercorrerà le tappe della sua vita e carriera e il grande successo conquistato nel programma.

Alex Sure, nome d’arte di Alessandro Sicuro, arriva dalla provincia di Padova e la sua passione per la musica affonda le sue radici lontanissimo nel tempo. Infatti, insegue il suo sogno sin da bambino appassionandosi di musica, per poi iniziare la sua carriera negli anni ’80: incide 3 album e iniziano le esibizioni live ai concerti, dove interpreta le cover degli AC/DC. A The Voice Senior, in particolare, ha stregato tutti anche per un look sorprendente: cresta, canottiera, scarponi e gonna in Tartan rosso, a riprova della sua creativa personalità artistica.

Alex Sure, il percorso a The Voice Senior nel team di Clementino

Alex Sure non è rimasto indifferente agli occhi dei coach e del pubblico di The Voice Senior, grazie al suo look e alle sue esibizioni. La sua anima rock è stata protagonista in questa edizione dello show, approdando sino alla finale. “Mi hanno scritto tantissime persone a cominciare dagli amici. Molti messaggi dagli italiani all’estero che vedono il programma, mi fanno i complimenti e mi augurano successo”, aveva raccontato a testimonianza del grande successo di pubblico riscontrato durante il suo percorso.

Anche in finale, Alex Sure ha dominato la scena stregando letteralmente il suo coach Clementino, che alla fine gli ha esclamato: “La più grande rock star di The Voice!“.

