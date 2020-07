“Alex Zanardi come Schumacher”/ Il prof Rossini: “Stato vegetativo non da escludere”

E’ iniziato nella giornata di venerdì il lento risveglio di Alex Zanardi, in coma farmacologico da più di un mese, precisamente dal 19 giugno scorso, dopo il gravissimo incidente in handbike. Nessuno sa dire come reagirà il pilota, ne tanto meno quali saranno gli eventuali danni subiti a livello neurologico: «Questa è una situazione post-traumatica molto pesante, lui è stato in coma per un mese – le parole al quotidiano La Stampa del professor Paolo Maria Rossini, responsabile del Dipartimento neuroscienze e neuroriabilitazione dell’Irccs San Raffaele Roma – per cui i primissimi giorni dopo il risveglio dalla sedazione profonda saranno cruciali per capire quale futuro lo attende: se ci sarà un recupero rapido di contatto con l’ambiente, se reagirà agli stimoli, allora sarà già una magnifica notizia. Nel caso in cui invece questo contatto non si stabilisse subito, c’è il rischio di rimanere come Schumacher». Il professor Rossini non può giustamente sbilanciarsi, ma è vero che l’impatto di Zanardi è stato con un camion, frontale e violentissimo,

“ALEX ZANARDI COME SCHUMACHER, DANNI SUL CERVELLO POTREBBERO ESSERE MOLTI”

«I lobi frontali potrebbero essere stati bersaglio dell’impatto – spiega il luminare – in più, c’è stato anche un impatto di rimbalzo che potrebbe aver danneggiato altre parti. E se nella scatola cranica fosse rimasto del liquido, che espandendosi creerebbe una pressione, i danni sul cervello potrebbero essere molti». Il peggio non è quindi da escludere: «Purtroppo sì. Zanardi ha avuto molte fratture in faccia e le ossa, rompendosi, potrebbero aver danneggiato i nervi del cranio, che sono fondamentali per le funzioni che svolgono. Se non dovesse rispondere subito agli stimoli, allora dobbiamo iniziare a pensare a una situazione molto grave di stato vegetativo». Secondo fonti vicino alla famiglia, una volta che Zanardi sarà stato completamente risvegliato, sarà trasferito in un centro di riabilitazione specializzato nel nord Italia, intanto, il nostro paese rimane con il fiato sospeso con la speranza che Alex possa fare il secondo miracolo della sua vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA