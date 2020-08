Alex Zanardi, come sta?/ Condizioni cliniche migliori dopo l’ultimo intervento

Le condizioni di Alex Zanardi sono in miglioramento: si legge su Repubblica, che riporta il bollettino diramato dall’ospedale San Raffaele dove il campione di handbike è ricoverato dallo scorso 24 luglio. “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive, il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi”: questo l’incoraggiante testo del comunicato, notizie dunque decisamente più positive rispetto alla fine dello scorso mese. Naturalmente, Zanardi è assistito e trattato con cure semi-intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, che è diretta dal professor Luigi Beretta; bisogna ancora mantenere cautela ma in questo momento possiamo dire che si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Il percorso di Zanardi verso la guarigione – da vedere se e in che modo – era cominciato il 19 giugno, data dello spaventoso incidente che il bolognese aveva subito nel corso di una gara di handbike.

ALEX ZANARDI, LE CONDIZIONI MIGLIORANO

Da lì il ricovero a Siena, e i delicatissimi interventi cui il campione è stato sottoposto; poi Zanardi era stato trasferito a Villa Beretta, una struttura riabilitativa nel lecchese, visto che le sue condizioni erano stabili. Il 24 luglio però il bolognese è stato portato d’urgenza al San Raffaele, e qui ha subito una nuova operazione, anche questa molto delicata; il bollettino diramato dall’ospedale milanese lascia intendere che i miglioramenti possano proseguire nei prossimi giorni, come dicevamo già nei giorni seguenti l’incidente la volontà ferrea di Zanardi e la sua capacità di lottare contro le avversità (si veda soprattutto il terribile incidente del 2001, che lo ha privato delle gambe) può fare la differenza nel lungo percorso riabilitativo. Speriamo allora che a breve possiamo raccontare altri ed eventuali miglioramenti da parte del campione azzurro di handbike.



© RIPRODUZIONE RISERVATA