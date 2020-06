Alex Zanardi, incidente handbike: come sta?/ Dalla corsa alla bici: indagini in corso

Quinta notte passata in terapia intensiva per Alex Zanardi. Non è cambiato nulla da venerdì sera ad oggi per il 53enne pilota bolognese, con lo stesso che continua ad essere in coma farmacologico, in attesa di un quadro migliore. L’ultimo bollettino medico pubblicato dall’ospedale Le Scotte di Siena è stato di fatto una fotocopia di quello precedente: “Stabile ma grave dal punto di vista neurologico”. Zanardi ha un fisico da campione ed ha retto l’impatto devastante contro il camion, ma restano molti i dubbi circa il quadro neurologico, e solamente quando verrà meno la sedazione si capirà qualcosa di più. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto, e la posizione dell’autista sembrerebbe essere ormai venire meno. Lo ha fatto chiaramente capire l’avvocato dell’osservatorio per le vittime degli omicidi stradali, che parlando ai microfoni de La Nazione ha ammesso: “L’apertura di un fascicolo nei confronti dell’autista del camion contro cui Alex Zanardi ha impattato venerdì pomeriggio sulle strade della provincia di Siena è un atto dovuto che prescinde da qualsiasi idea o interpretazione degli inquirenti. Infatti, dalla ricostruzione dei testimoni, sembrerebbe non esserci alcuna responsabilità del guidatore”.

ALEX ZANARDI, IL COLLEGA: “HO VISTO LA SUA HANDBIKE ALZARSI…”

Si indaga invece sulla speciale handbike che il campione bolognese ha costruito e progettato assieme alla Dallara, nota azienda italiana di auto da corsa, per capire se la stessa potesse viaggiare su strada o solamente in pista. A riguardo sono interessanti le parole rilasciate da Marcello Bortolazzi, ciclista 66enne subito dietro Alex quel maledetto pomeriggio di venerdì: “Andavamo a quaranta chilometri all’ora – le parole a Repubblica – su una strada in leggera discesa è una velocità normalissima. Prima di quella dannata curva a destra, Alex si trovava vicino alla linea di mezzeria della strada. Vedendo il camion arrivare forse si è impaurito. L’ho visto sterzare a destra per cercare di allontanarsi dalla mezzeria e riportarsi al centro della nostra corsia”. Ma a quel punto è successo qualcosa al mezzo a tre ruote: “La ruota sinistra della sua handbike si è sollevata da terra. Per recuperare l’assetto ed evitare di ribaltarsi, ha dato una controsterzata a sinistra. È una mossa da pilota, quale lui è. Da lì in avanti, però, non è più riuscito a controllare il mezzo ed è caduto, urtando sulla fiancata del tir”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA