Alexandra, mamma di David Hristache/ “Ho paura di Bogdan, mi ha minacciata di morte”

Si torna a parlare della vicenda del povero David, il bimbo rapito negli scorsi giorni dal padre Bogdan, e ritrovato dopo una fuga durata centinaia di chilometri. Nonostante il piccolo sia tornato dalla mamma, Alexandra, la ragazza, si dice ancora molto preoccupata: “Mi ha minacciato di morte, mi perseguitava, era a casa mia tutti i giorni, di notte… non potevo uscire per andare a fare la spesa”. Alexandra non ha potuto nemmeno lavorare: “Non ho potuto lavorare non ho potuto fare niente. Prima lavoravo in uno studio di avvocati, poi Bogdan ha parlato male di me con loro e ho perso il lavoro”.

Anche le restrizioni stabilite dai giudici non hanno sortito l’effetto sperato: “Lui non ha rispettato le restrizioni nei miei confronti e allora ho deciso di andare in Italia, non rispettiva l’ordinanza dei giudici, non mi lasciava in pace, e la polizia non ha fatto mai nulla”. La mamma del piccolo David punta il dito anche nei confronti della polizia: “Ho tanta paura dopo questo episodio, la polizia mi dice di non chiamare perchè non mi possono aiutare, mi dicono che mi devo arrangiare da sola. Non sa la polizia dove sono, nessuno lo sa. mi hanno chiesto dove sono ma gli ho detto un’altra città, loro vogliono sapere dove sono ma non mi proteggono”, ovviamente dichiarazioni da cui prendiamo le distanze.

ALEXANDRA, MAMMA DI DAVID: “HO PAURA, CON LA POLIZIA NON PARLO PERCHE’…”

Quindi la ragazza ha proseguito: “Ho paura che se dico alla polizia dove mi trovo loro lo dicono a Bogdan, lui li corrompe e loro glielo dicono, lo ha già fatto? Sì sì”. Quindi la giovane ha concluso la sua chiacchierata con Mattino Cinque spiegando: “Quando sono andato a prendere David lui lo sapeva. La polizia mi ha detto che lui era in carcere ma invece era davanti al centro, la polizia dice tante bugie”. Una situazione ancora drammatica quella che sta vivendo la giovane e il proprio bambino, che ricordiamo, ha solo cinque anni, e ha già vissuto il trauma della separazione e di un rapimento.

